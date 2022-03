Riparte ‘Pechino Express’, Costantino Della Gherardesca: «Viaggiare cambia il modo di pensare»

Dal 10 marzo, in prima serata su Sky, riparte l’avventura di ‘Pechino Express’ che cambia casa ma conferma Costantino Della Gherardesca come capotreno.

Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi Uniti: è lungo la ‘Rotta dei Sultani’ che riparte l’avventura di Pechino Express. Lo show cambia casa approdando in Sky dove il viaggio delle dieci coppie inizia il 10 marzo, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand su Sky Go). A conservare il ruolo di ‘capotreno’ è l’inossidabile Costantino Della Gherardesca che in un episodio, ci anticipa, tornerà anche a vestire i panni di concorrente.

E sono così dieci gli anni che il conduttore ha condiviso conPechino Express il cui merito, oggi più che mai, è portare in carrozza con sé anche il pubblico. “Questo programma dà la possibilità ai concorrenti di tornare a viaggiare, come si faceva negli Anni Sessanta”, racconta Costantino. “Le coppie sono degli eroi alla scoperta delle usanze e delle realtà culturali di queste zone”.

Ad affrontare la sfida, con un solo euro a disposizione ogni giorno, sono:

Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”

Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”

Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”

Anna Ciati e Giulia Paglianiti “Le TikToker”

Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”

Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”

Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”

Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti”

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”

“Sarà divertente per i telespettatrici che amano il sadismo e vedere una persona che soffre”, continua Costantino Della Gherardesca. “Gli sconfort di questa volta? Ce ne sono di particolarmente difficili per i nostri concorrenti. Il viaggio è un mezzo con cui si acquisiscono informazioni, certo, ma si cambia anche il modo di pensare e di decodificare quello che abbiamo intorno”, riflette infine il conduttore.

Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è dal 10 marzo ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW.

