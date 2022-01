Ana Mena a Sanremo 2022: «Canto una storia d’amore con un messaggio per le donne»

È diventata la sua seconda casa, ma l’Italia e il Festival di Sanremo sono nel cuore di Ana Mena da prima del successo. Tutta ‘colpa’ di papà...

Il suo legame con il Belpaese nasce ben prima dei duetti che l’hanno resa popolare anche negli ascolti italiani. Quello di Ana Mena per l’Italia, infatti, è un amore che nasce da lontano, da quando ancora bambina ascoltava con papà la musica dei nostri artisti. E in famiglia seguiva con passione e ammirazione il Festival di Sanremo.

Lo stesso al quale quest’anno partecipa con un misto di emozione, entusiasmo e gratitudine, portando il brano Duecentomila ore (Epic / Sony Music). “Sono cresciuta ascoltando artisti come i Ricchi e Poveri, i Matia Bazar, Mina, e continuo a seguire Sanremo anche in streaming”. A firmare la canzone sono Rocco Hunt, Federica Abbate e Zef, che ne ha curato anche la produzione.

Cover da Ufficio Stampa Parole & Dintorni

“Ho sempre seguito e ascoltato la musica di Rocco Hunt, il suo rap è molto energetico”, afferma Ana. E ricorda: “Quando ci siamo conosciuti a una festa di Natale gli confessai la mia stima. E gli dissi anche del mio desiderio di collaborare con lui. Qualche mese dopo eravamo in studio a lavorare insieme, il sogno si è realizzato. E ne è nata anche una bella amicizia”.

Così, milioni di stream dopo, la cantante e attrice spagnola ritrova l’artista napoletano che l’accompagna anche nella serata delle cover. “Sono felice di condividere con Rocco Hunt il palco di Sanremo perché è una persona importante per la mia carriera”, continua Ana Mena. “Ci tenevo ad averlo con me in questo momento, mi farà sentire in famiglia”.

E a proposito della cover, l’artista anticipa qualche dettaglio. “Abbiamo preparato un medley con cui unire le generazioni. Inizia con Il mondo poi Rocco interviene con una parte inedita, bellissima e carica di energia, su Figli delle stelle e finiamo con Se mi lasci non vale. Con l’orchestra funziona molto bene e spero che piaccia anche al pubblico”.

In merito, invece, al brano Duecentomila ore, l’attrice e cantante spiega: “A essere sincera provo da un paio di anni a partecipare al festival e per fortuna questa volta è stata celta anche la nostra canzone. È un brano che parla di una storia d’amore particolare, che inizia e finisce presto, con un messaggio importante per le donne. Anzi, sono felice ci sia anche Federica Abbate a firmarla. Come donna cerco di dare visibilità anche al lavoro delle donne e Federica è davvero un talento”.

A poche ore, ormai, dal via Ana confessa di faticare a dormire da qualche notte. “Dentro di me ho un mix di emozioni – racconta– In certi momenti sono carica e altre volte più stressata ma non vedo l’ora di esser su quel palco. Mi sto esercitando tanto; mi sento felice di essere qui e di poter vivere questa esperienza per raccontare la mia proposta. Diciamo quindi che sono nervosa, emozionata ma sopratutto felice e grata”.

E se dovesse arrivare, vincendo, sul palco dell’Eurovision? Sarebbe molto bello! Sinceramente non l’ho pensato perché sono concertata sull’esibizione a Sanremo ma se il pubblico italiano mi facesse questo regalo sarebbe u modo per ringraziarlo. E sarebbe bello anche per sottolineare il legame tra i nostri Paesi, come un doppio omaggio”.

Foto di Attilio Cusani da Ufficio Stampa Parole & Dintorni