Alfa, artista e creator: «Oggi il cantante di Generazione Z deve essere un comunicatore»

Ospite all’evento di fine anno organizzato da TikTok, Alfa ci racconta il suo 2021 come musicista e creator. La nostra intervista.

Il suo ultimo singolo, Ci sarò, è uscito in digitale lo scorso 24 settembre dopo un’estate in cui ci ha fatto ballare sulle note di Ti Amo Ma insieme a Tecla. Ma Alfa oltre che artista è anche uno dei creator più apprezzati di TikTok e proprio alla piattaforma deve il suo primo successo virale con Cin Cin. Dall’esordio, il giovane Andrea De Filippi ha macinato followers, like e stream senza più fermarsi.

Giusto qualche numero: solo su TikTok sono quasi 853mila le persone che seguono il profilo @michiamanoalfa. E le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video mentre gli ascoltatori mensili su Spotify sono oltre 1,2 milioni. Ma come convivono l’anima di musicista con quella di creator? “Secondo me il cantante di Generazione Z, o comunque che vuole rivolgersi a un tipo di pubblico e piattaforme, deve essere un comunicatore prima ancora che artista”, ci dice Andrea.

Foto da Ufficio Stampa TikTok Italia

“La figura del cantante è cambiata molto negli anni”, continua Alfa. “Trenta o quarant’anni fa, per esempio, un progetto come il mio non avrebbe neanche potuto esistere. E questo perché passa e funziona attraverso media non tradizionali. Da qui il connubio perfetto tra musica e TikTok tanto che vedi sempre di più, sia in Italia sia all’estero, artisti giganteschi come John Legend e Charlie Puth approcciarsi alla piattaforma comunicando in maniera semplice”.

“Il 2021 doveva essere l’anno della ripresa per tutti quanti ma purtroppo, a parte un tour estivo, non lo è stato”, spiega Alfa. “Per me è stato comunque un anno pieno di musica, ho curato la colonna sonora di due film e ho scritto tanto. Quindi è stato un anno pienissimo anche se la ripresa non c’è stata a tutti gli effetti”.

Non sono mancati, però, i pregiudizi. “La sfida del cantante-creator, secondo me, è rimanere più che esplodere. Come dice Ed Sheeran devi essere bravo a rimanere più interessante di quelli nuovi. Ho avuto la fortuna di essere uno dei primi a sfruttare la piattaforma, caricando un audio che è poi diventato virale. Alcuni gridavano al miracolo come se avessi previsto il futuro mentre altri hanno continuato a sminuirmi”.

“Per diverso tempo sono stato considerato solo come il cantante di quella piattaforma che funzionava solamente lì”, continua De Filippi. “Ma quando, da quella piattaforma si è passati a biglietti per i concerti e dischi fisici venduti, la gente ha iniziato a crederci. Sono convinto che non importa il modo in cui ti fai conoscere, devi essere bravo a sfruttare anche le piattaforme come occasioni di promozione”.

E in futuro come si vede Alfa? “Nella vita voglio fare l’autore, cioè tra vent’anni non mi vedo più a cantare anzi me lo sono già promesso. Voglio scrivere per altre persone e quindi sto facendo tutto questo percorso”. Chiediamo, quindi, per chi vorrebbe firmare un brano e la risposta è decisa e ambiziosa: “Tiziano Ferro, per l’attaccamento che ho a livello umano”. Intanto la speranza per il 2021 è quella di tornare live con un tour e regalare al pubblico nuove canzoni.

Foto di Tommaso Bordonaro / Emiliano Cabona da Ufficio Stampa Wordsforyou