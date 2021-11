Ellynora, ‘No Trouble’ e «la voglia di divertirsi senza ansie»

Ellynora ci racconta il singolo 'No Trouble', co-prodotto da LAZIOSound promosso da Regione Lazio. La nostra intervista.

Si intitola No Trouble il nuovo singolo di Ellynora, vincitrice – nella categoria Urban – del contest LAZIOSound promosso da Regione Lazio.

«Il singolo è nato proprio perché, a causa della pandemia, abbiamo passato un periodo particolare. – ci racconta la cantautrice – I giovani sono stati particolarmente penalizzati perché è mancata la spensieratezza che davamo per scontata. Quando ci hanno tolto alcune cose, mi sono resa conto di quanto mi mancassero. E da qui è nata No Trouble, la voglia di divertirsi senza l’ansia di poter fare male a qualcuno».

Il brano è prodotto dallo stesso team che ha lavorato con Ellynora a Zingara.

LEGGI ANCHE: La cantante urban Ellynora pubblica il nuovo singolo ‘No Trouble’

«Abbiamo scritto subito il ritornello – ci dice – ma il team è bravo a capire i miei gusti. La mia musica si fonde di fatto sull’unione di due mondi, le origini partenopee da un lato e i viaggi all’estero, che mi portano ad avere un gusto per la musica internazionale, dall’altro. L’unione di questi due elementi crea Ellynora».

E, sulla vittoria del contest LAZIOSound, Ellynora precisa: «Ero grata che si potesse fare qualcosa, stavo soffrendo dentro casa. Ma nello stesso tempo mi è dispiaciuto, perché per l’1 maggio non ci siamo potuti esibire in piazza. Abbiamo dovuto mandare un video. LAZIOSound, invece, è stata una soddisfazione. Ho vinto nella categoria urban, che si chiamava Urban King. Ma qui di king c’è poco. Ha vinto una donna, sono molto soddisfatta».