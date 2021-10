#MartiniLiveBar, Clementino chiude la stagione: «Il palco è l’habitat di un artista»

La serie di appuntamenti live dalla Terrazza Martini si conclude con il dj set di Clementino accompagnato dal bassista Saturnino.

Settimo appuntamento con #MartiniLiveBar che, mercoledì 13 ottobre, porta Clementino sulla Terrazza nel cuore di Milano. “Sono onoratissimo di esibirmi di nuovo, dopo tutto questo calvario”, esordisce il rapper in collegamento. “E sono felice di ripartire da una location d’eccezione. Ho vissuto a Milano per cinque anni e ho sempre sentito parlare di Terrazza Martini; ora mi ritrovo a esibirmi per una occasione importante”.

Quello che Clementino si prepara a regalare dai tetti del capoluogo meneghino è uno show in cui l’improvvisazione ha un ruolo centrale. “Ho sempre cercato di collegare musica rap al teatro, cosa che facevo fin da ragazzino quando frequentavo le quinte dei teatri con i miei genitori”, spiega l’artista.

“A un certo punto ho voluto mettere insieme l’esperienza teatrale con il suo tipo di comunicazione e l’improvvisazione delle rime del rap”, continua. “Da qui ho cercato di tirare fuori uno spettacolo che presento al #MartiniLiveBar in cui ci saranno canzoni popolari del mio repertorio come Cos cos cos ma anche chicche come i pezzi reggae Iguana e Stress fino a tracce più cantautorali quali Partenope.

“Tutto sarà condito da freestyle creati sul momento all’insegna di una forma di intrattenimento che mi ha sempre affascinato. In questo, la mia ispirazione è sempre stato Will Smith”, spiega Clementino.

L’artista campano non sarà da solo in terrazza: “Con me ci sarà Saturnino – anticipa – per una jam session su basi che abbiamo fatto comporre solo con le batterie. Inoltre, alla consolle avremo Dj Gengis, un amico fraterno e produttore. Sarà uno spettacolo molto assortito”. Una ripartenza, dunque, da uno dei luoghi simbolo di Milano che si spera possa essere un augurio per l’intero settore.

“Senza palco è come se la musica iniziasse e finisse sul cd ma la prova del nove è il live”, chiosa Clementino a commento dei mesi di stop dei concerti. “Il palco è l’habitat di un’artista e adesso dobbiamo ripartire, in un modo o nell’altro, per il bene di tutti”.

L’appuntamento con l’ultima diretta live di #MartiniLiveBar è per mercoledì 13 ottobre alle 19.30. SI può seguire il live streaming dell’evento sui canali Facebook @MartiniItaly e Instagram @Martiniit, e su quello del rapper @clementinoiena.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST