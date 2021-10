Deddy: «Ho seguito il mio percorso per arrivare su Giove, ed è un nuovo inizio»

Deddy ci racconta l'album 'Il Cielo Contromano su Giove', uscito l'8 ottobre. Un nuovo inizio per il cantante.

Esce venerdì 8 ottobre Il cielo contromano su Giove, il nuovo album di Deddy. Si tratta di una nuova versione del suo lavoro d’esordio, che contiene cinque brani inediti. Ma a cambiare è la prospettiva del cantante che – pur andando sempre contromano – sposta il suo sguardo altrove. O meglio su Giove, il singolo più recente, che si aggiunge a Pensa a te, uscito a fine agosto.

«Giove è la dimostrazione del lavoro fatto. – ci dice subito Deddy – Ci siamo dati tanto da fare e io sono cresciuto tanto. Credo che mostri la maturità acquisita in questo periodo. Penso che il messaggio di questo brano, per quanto possa essere universale, sia molto preciso. Giove parla di una relazione finita e del non riuscire ad andare avanti».

Oltre a Pensa a te e Giove, nel nuovo album sono presenti anche altri cinque brani: Mentre ti spoglio, Occhi verdi, Tu non passi mai, Cenere e Piccoli Brividi. In toltale sette nuove canzoni scritte in parte da Deddy, in parte da autori quali Rocco Hunt, Giordana Angi, Michele Canova, Alessandro La Cava e molti altri. Alla produzione lo stesso Canova, Francesco Katoo Catitti , Cesare Chiodo e Tom Beaver.

«Se questi brani fossero arrivati un anno fa, non avrei avuto la maturità per metterci del mio. Non sarei stato pronto. – commenta Deddy – Son cresciuto tanto durante Amici e dopo il programma ho lavorato tantissimo. Ho acquisito tanta sicurezza in me. Ora sento di poter lanciare quei messaggi nel modo giusto. Ogni inedito racconta una parte di me e adesso so di potermi aprire. Le paure che avevo prima ora sono la mia forza e riesco a metterle nelle mie canzoni».

Chiediamo a Deddy se, in particolare, sente di aver superato la paura del giudizio altrui.

«La paura del giudizio avrebbe limitato il mio aprirmi nelle canzoni. – ci risponde – È importante il sentimento mentre registri e interpreti un brano. Ad oggi non ho più paura del giudizio. So che ci sono persone che amano proprio le mie debolezze».

Deddy, le date dell’instore

Deddy parla dei suoi fan, che dall’8 ottobre incontrerà negli store delle principali città italiane. E parla di un’evoluzione dovuta soprattutto al loro affetto.

«Ogni canzone che usciva è stato un passo in più. – racconta – Ma era un percorso per arrivare a ciò che è Deddy. Con l’uscita di Giove ho trovato Deddy. Ho seguito il mio percorso per arrivare su Giove, ed è un nuovo inizio. Ora partiamo da Deddy».

Queste le prime date (ingresso con album e green pass).

Venerdì 8 ottobre MILANO Mondadori Piazza Duomo h.17.00

Sabato 9 ottobre ROMA Discoteca Laziale h.17.00

Domenica 10 ottobre TORINO CC Lingotto h. 17.00

Lunedì 11 ottobre VARESE Varese Dischi h.17.00

Martedì 12 ottobre BARI Feltrinelli Via Melo, 119 h.15.00 + LECCE Feltrinelli Via Templari, 9 h.18.00

Mercoledì 13 ottobre NAPOLI Feltrinelli Stazione Garibaldi h.17.00

Giovedì 14 ottobre ROMA Valmontone Outlet h. 17.00

Venerdì 15 ottobre FIRENZE Galleria Del Disco h.15.00 + LUCCA Sky Stones & Song h.18.00