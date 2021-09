Max Giusti conduce ‘Guess My Age’: «Adesso tocca a me»

Debutto su TV8 per Max Giusti: il popolare conduttore è alla guida del preserale ‘Guess My Age – Indovina l’età’ . La nostra intervista.

La nuova stagione televisiva di TV8 ha visto un cambio della guarda alla guida di Guess My Age – Indovina l’età. Il fortunato preserale della rete, infatti, vede alla conduzione della sua quinta stagione Max Giusti, che eredita il timone da Enrico Papi. “Sono felice di entrare nelle case delle persone nell’orario che sento come la fascia per me più naturale. E poi Milano mi ha sempre portato fortuna”, racconta il presentatore alla vigilia del debutto in Sky Italia.

In onda dal lunedì al venerdì alle 20.30, Guess My Age rinnova la sua formula con l’aggiunta di indizi inediti e uno sconosciuto di riserva che sarà visibile e con il quale il conduttore dialoga durante la puntata. “Ci sono diverse novità”, spiega Giusti, “e in particolare l’ultima ora annunciata dagli anchormen del Tg Sky. Sono bravissimi e aggiungono un colore nuovo che arricchisce il gioco. E poi c’è lo sconosciuto misterioso di riserva che si vede in controluce e con cui interagisco”.

“Ma la novità più grossa – continua il nuovo volto di TV8 – è che cambia tutto il gruppo di lavoro e non solo la conduzione. C’è una squadra di autori tutta nuova così come la produzione. Mi hanno accompagnato anche in altre avventure e il nostro approccio al programma nasce dalla convinzione che non vada toccato troppo”.

“Gran parte del successo di Guess My Age è dovuto ad Enrico Papi, che ha fatto un lavoro straordinario, ma adesso tocca a me. Per dare qualcosa di diverso non ho studiato troppo per sentirmi più libero”.

Spiega meglio Max Giusti: “Non volevo stravolgere troppo lo show ma ci sarà di più quel mio lato comoedian che non potevo esprimere troppo in altri programmi. Questo è un gioco con una forza enorme nella sua semplicità e ci sono personaggi a volte bizzarri e divertenti. L’approccio è divertente e divertito, e credo che questo arrivi a casa”.

C’è un impegno che Giusti si prende con convinzione in questa nuova avventura alla guida di Guess My Age. “Vorrei godermi gli sconosciuti che ho di fronte e sporcarmi le mani per non essere asettico. – afferma – Avremo tanti performer che possono soddisfare i gusti anche di un pubblico diversificato.

Max Giusti: passato, presente e futuro in tv

“Sono felice di questo passaggio – ci racconta ancora il comico – Guess My Age va in onda su un canale completo come TV8 e si accende molto prima di un competitor come Boom (di cui Giusti è stato conduttore, ndr). Per me non solo è un programma, un titolo o un assegno sul conto. Faccio il mestiere che sognavo da bambino, sto nel posto in cui volevo stare”.

Lo sguardo scorre, quindi, sulle passate esperienze del piccolo schermo ma il focus resta al presente (e al futuro). “Nella mia carriera sono stato un po’ bulimico, non c’è niente di più bello del primo giorno di lavoro e questo non cambierà mai. Dopo la pandemia sono venuto a Milano per ritrovare il piacere di stare insieme, amo il lavoro d’equipe perché da solo non fai niente”.

“Mi piace che possa vedere in questo progetto l’inizio di un nuovo percorso e soprattutto in questa città. Dove con Quelli che il calcio è cambiata la mia carriera. Il contratto con TV8 e Sky è per il 2021 con opzione e credo che possa avere una visuale più ampia”.

Foto da Ufficio Stampa MNcomm