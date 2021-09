‘Elena, Diventerò Presidente’, Selenis Leyva e Michael Weaver: «In sintonia da subito»

Nella seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente – disponibile su Disney+ da mercoledì 18 agosto – la relazione tra Gabi (Selenis Leyva) e Sam (Michael Weaver) evolverà e cambierà anche le dinamiche della famiglia. I due personaggi dello show lasceranno più spazio alla loro vita privata, ma la responsabilità di essere genitori sarà comunque sempre presente.

«Quello che mi piace di Gabi è che è una mamma critica. – ci dice subito Selenis Leyva – C’è per i suoi ragazzi e sta imparando a trovare un equilibrio tra la sua vita e il suo ruolo di mamma. Credo sia una situazione molto vera, ed è ciò che amo di questo show. Ci concentriamo molto sull’aspetto familiare e mostriamo role model positivi. Io sono latina e spesso i latini vengono rappresentati in difficoltà o carenti in qualcosa. Qui c’è una donna forte, con ragazzi fantastici e un fantastico nuovo partner. È divertente, ma ha anche i suoi momenti no. Non è perfetta. Questo show è un mondo fresco. Dopo aver interpretato un personaggio difficile per tanto tempo, mi fa piacere interpretare un ruolo più leggero».

Selenis si riferisce ovviamente al personaggio di Gloria in Orange Is the New Black che – a suo dire – era molto più «impegnativo». Per Michael Weaver, invece, il punto di forza di Sam è senza dubbio «la sua goffaggine».

Nessuna particolare sfida per i due attori, se non probabilmente l’obbligo di girare la seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente in pandemia.

«È stata una stagione strana a causa del Covid e dei protocolli. – ci dice Michael – Spesso uscivo dalla mia roulotte per fare un giro sul set e dimenticavo la mascherina. Mi vedevano e urlavano Non sei protetto!. Mi distraevo perché non è facile tollerare tutta quella roba addosso. Ricordo di aver pensato tra me e me che dovevo stare più attento. Per me era divertente, ma per gli altri forse no».

«È successo anche a me. Te ne dimentichi. – aggiunge Gabi – Mi è successo di non riconoscere le persone per la maschera. È divertente, ma anche triste perché senza maschera li avrei riconosciuti subito. Sembrava facessi la diva».