Tess Romero e Charlie Bushnell: «Ogni adolescente è alla ricerca di se stesso»

Tess Romero e Charlie Bushnell ci raccontano la seconda stagione di 'Elena, Diventerò Presidente', su Disney+ dal 18 agosto.

Arriverà su Disney+ mercoledì 18 agosto la seconda stagione di Elena, Diventerò Presidente. I nuovi episodi riprenderanno la storia della giovane americana di origini cubane e futura leader Elena Cañero-Reed a partire dal suo ingresso in seconda media. Narrata attraverso gli estratti del suo diario da tredicenne, questo racconto di formazione segue Elena tra gli alti e bassi della scuola media che la indirizzano lungo il cammino che la porterà a diventare presidente degli Stati Uniti.

Ne abbiamo parlato con Tess Romero (che interpreta Elena) e Charlie Bushnell (Bobby, suo fratello).

«Nella prima stagione, Bobby ha attraversato un viaggio alla scoperta di se stesso. – ci dice subito Charlie – Andremo ancora più a fondo nella seconda stagione. Penso che la sua storia sia importante perché ci sono tanti ragazzi in tutto il mondo come Bobby, che stanno passando qualcosa di simile. Credo che possano rivedersi in lui e la rappresentazione è importante. Alla fine, vorrei solo che la gente guardi lo show e sia fiera di ciò che è».

In Elena, Diventerò Presidente temi come l’inclusione e il rispetto della diversità sono del resto fondamentali. Ma per Tess Romero non bisogna dimenticare che, innanzi tutto, è uno show nato per divertire il pubblico.

«Spero che prima di tutto il pubblico si diverta. – dice l’attrice – Parliamo sempre dell’importanza di rappresentare la diversità, ma è uno show divertente, è bello da vedere. Credo sia importante anche questo. Ovviamente è d’ispirazione, è dolce e contiene il messaggio di seguire sempre i propri sogni». «Come ha detto Tess, spero che la gente guardi lo show in famiglia e si diverta. Ma spero anche che possano sognare in grande come Elena e seguire i loro sogni. E come Bobby che imparino a essere se stessi».

Tess Romero e Charlie Bushnell come Elena e Bobby

«Cosa abbiamo in comune io e Bobby? Siamo entrambi tipi tranquilli e credo sia la cosa fondamentale. – dice Charlie – Entrambi abbiamo ottimi amici e una famiglia fantastica. Credo che siamo tutti un po’ Bobby, anche se non capita a chiunque di indagare la propria sessualità. Ogni adolescente in fondo cerca di capire chi sia».

Tess Romero sottolinea invece che lei e Elena sono «uguali, soprattutto per la personalità».

«Lei tiene molto alla sua famiglia e alle cose che contano – dice – non si ferma davanti a nulla per quelli che ama. Fa ciò che ritiene giusto e in questo mi somiglia molto».

Ma come cambierà il rapporto tra i due fratelli nella seconda stagione?

«Io e Charlie abbiamo dei momenti bellissimi insieme nella nuova stagione. – ci spiega Tess – Vedrete la loro relazione tra fratelli e le sue dinamiche. Si avvicinano in un certo senso ora che sono più grandi. Si conoscono meglio e si supportano di più. Sì, io e Charlie avremo sicuramente momenti bellissimi nell’episodio 5 in particolare».

Elena, Diventerò Presidente e il binge watching

A differenza della prima stagione, tutti gli episodi della seconda stagione dello show saranno disponibili da subito.

«Io sono felice – dice Charlie – perché personalmente faccio binge watching e quando lo fai ti connetti meglio coi personaggi. Starei alzato tutta la notte a guardare il nostro show».

«Per Disney+ è una novità, per la stagione 1 usciva un episodio a settimana. – aggiunge Tess – Penso che sia emozionate».

E infine due parole sul rapporto tra Elena, la mamma Gabi e il patrigno Sam. «Elena ha una relazione stabile con Sam nella stagione 1. – ci svela Tess – Ora sicuramente ci sarà più tensione perché Elena e Bobby stanno crescendo. Non sono meno uniti, ma più indipendenti. È tutto nuovo e credo che molte ragazzi adolescenti e molti genitori si rivedranno in questa fase».