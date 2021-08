Cardi B in ‘Fast & Furious 9’: «Ho qualche asso nella manica»

Cardi B parla del suo ruolo in 'Fast & Furious 9 - The Fast Saga', raccontando com'è lavorare con Vin Diesel.

Arriverà nelle sale mercoledì 18 agosto Fast & Furious 9 – The Fast Saga. E, nel cast, figura anche Cardi B che vestirà i panni del nuovo personaggio del franchise Leysa, una donna legata al passato di Dom. È proprio la rapper vincitrice di un Grammy Award a portarci dietro le quinte del suo ruolo in Fast & Furious 9 – The Fast Saga in una clip.

«Vin Diesel mi ha contattata parlando di un ruolo e io ho detto È il mitico Fast & Furious, portatemi lì, mettetemi su un aereo. – dice subito Cardi B – Mi piace il fatto che è come se rappresentassi una donna potente e forte. Tutto il team è mio. Sì, sono quel tipo di stron*a».

«Mi ricordo quando ho visto Ludacris in Fast & Furious, o Tego Calderón e poi Dom Omar pensai che fa avere speranza a chi viene dalla strada. – dice Cardi B – Stare vicino a Vin Diesel invece è bellissimo. Lui è gentile, cool e mi fa sentire a mio agio. Con lui sono semplicemente su di giri, è proprio un tipo tosto».

Nel nuovo capitolo, il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio. Sanno però che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena).