Bianca Atzei: «Sono tornata, ma in continuo cambiamento»

Con 'Straniero', Bianca Atzei conferma la sua voglia continua di evolversi. E stavolta lo fa con Boss Doms e Seryo.

Si intitola Straniero (Apollo Records) il nuovo singolo di Bianca Atzei, in uscita il 7 luglio e che vede l’artista collaborare con Boss Doms e Seryo. Un nuovo capitolo per Bianca e una nuova ventata di contaminazione, che sta portando la Atzei – onda dopo onda – a sperimentare e ad uscire da schemi prefissati e immanenti.

«Singolo dopo singolo, ho la percezione che arrivi sempre un cambiamento. Una sorpresa. – ci dice – È interessante e curioso. Sono molto orgogliosa di questo e anche del lavoro che sto facendo con lo staff. Sono molto soddisfatta».

Straniero arriva a pochi mesi di distanza dal successo dell’ultimo singolo John Travolta feat. Legno. Ma all’indie stavolta Bianca Atzei preferisce la produzione di Boss Doms e la voce «devastante» di Seryo.

«Ho conosciuto Seryo quando fece X Factor. Io ero nel backstage, stavo lavorando. Mi colpì tantissimo la sua voce e la sua personalità molto forte. Ti intimorisce quasi, ma è una cosa positiva. È una calamita. Sono molto contenta di averlo con me in questa canzone, perché dà un tocco di importanza e forza».

Bianca ci anticipa anche qualcosa sul video e su ciò che dobbiamo aspettarci nel futuro prossimo.

«Ho imparato ad ascoltare cose diverse dal solito. – ci rivela – Sono uscita dalla sfera pop classica. L’indie, ad esempio, è una realtà attuale e insegna tanto anche nella scrittura. È più leggera. Ha un mood più positivo. Questa cosa fa bene durante la giornata. Son partita con i Legno per dare una botta di cambiamento. Per dire Bianca Atzei è tornata ma in modo diverso».

«Abbiamo già fatto un grande lavoro, tante canzoni sono già state scritte. – conclude – Siamo alla ricerca della completezza».