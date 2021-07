Marcolizzo degli Shakalab: «’Dieci’, un tributo ai generi musicali»

Si intitola Dieci l’album degli Shakalab uscito venerdì 25 giugno. Con Dieci, gli Shakalab chiudono un cerchio a doppio binario che accompagna da sempre la loro musica alla numerologia.

«Questo disco è nato tutto nella prima fase di lockdown. – ci racconta Marcolizzo – Da un momento all’altro è arrivato questo cambiamento per tutti e abbiamo deciso di metterci sotto a scrivere e pensare. All’inizio però non è stato facile. Siamo andati tutti insieme in un resort sulla spiaggia vicino a Mazara del Vallo ci siamo rinchiusi per una ventina di giorni là. Abbiamo iniziato a lavorare al disco. Abbiamo scritto e poi abbiamo perfezionato tutto. Dentro volevamo tirare tantissimi amici, artisti che stimiamo. È stato un bel lavoro di squadra».