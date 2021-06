Matteo Faustini: «La solitudine non è un vuoto da riempire, ma uno spazio da ascoltare»

Matteo Faustini racconta il singolo '1+1', nato da un'esigenza importante del cantautore e che anticipa il suo secondo album.

Si intitola 1+1 il nuovo singolo di Matteo Faustini, uscito venerdì 11 giugno. Il singolo del cantautore anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita. 1+1 è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, che in questo testo gioca con le parole e i numeri per mandare un messaggio importante. Per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi.

«Il brano parla di una cosa molto importante per me. Sono cresciuto con l’idea di trovare la mia dolce metà. – ci dice Matteo Faustini – Mi sono sempre chiesto Se non la trovo rimango mezzo?. Secondo me no. L’amore vero è fatto da un intero più un altro intero».

Il brano è prodotto da Enrico Kikko Palmosi e Sabatino Salvati e scritto dallo stesso Matteo in collaborazione con Marco Rettani.