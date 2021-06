‘Goldie’s Oldies’, Laura Barraclough: «La speciale amicizia tra Loren e Goldie»

Laura Barraclough ci racconta la serie di Nickelodeon 'Goldie's Oldies', in cui interpreta la 'saccente' Loren.

Oltre a Imogen Faires, nel cast di Goldie’s Oldies troviamo anche Laura Barraclough, che nello show interpreta Loren. La nuova comedy è in onda su Nickelodeon (Sky 605) dal lunedì al venerdì alle 17.30 e racconta le avventure della quattordicenne Goldie e delle sue avventure con il nonno Maury.

Ciao Laura, come stai?

Sono molto emozionata al pensiero di parlare di questo progetto. Abbiamo finito di girare un po’ di tempo fa, per cui è bello poter tornare a parlarne.

Dimmi subito qualcosa sul tuo personaggio e sullo show.

Lo show ruota intorno a Goldie, che è il personaggio principale. Dall’America si trasferisce in Inghilterra con la mamma e il fratello per vivere con il nonno. Quando arriva scopre però che dovrà vivere con molta gente anziana. Chiaramente sono confusi, è strano e non è ciò che si aspettavano. Ma si abituano alla fine. Io sono la vicina di casa e entro spesso a casa di Goldie, di cui diventerò la migliore amica. Loren, il mio personaggio, è un po’ arrogante. Laura è molto intelligente, ama la scienza, usiamo molto azoto liquido per alcune scene. Per cui direi che interpretare Laura è molto divertente. Ha sempre la testa tra le nuvole e non sempre si rende conto di cosa le accade intorno. Ma insieme a Goldie, che è molto organizzata, creano un team perfetto.

Cosa ti piace di più del tuo personaggio e cosa invece ha rappresentato per te una vera sfida?

Mi piace il fatto che sia molto tollerante. Accadono cose strane di continuo e Loren non giudica mai nessuno. Credo invece che sia stato difficile interpretare la sua passione per la scienza. Devo essere appassionata di razzi e chimica. In questo è molto diversa da me. Ma, escludendo l’amore per la scienza, Loren mi somiglia molto. Per cui è bello interpretarla.

Ti sei divertita sul set?

Sì, assolutamente. Sul set ci sono diverse generazioni e possiamo imparare molto dagli attori più grandi. Anche perché recitano da prima che noi nascessimo. Sanno sempre ciò che fanno e sul set riescono sempre a divertirsi. Ci facciamo gli scherzi a vicenda. Ad esempio, bussiamo spesso alle loro roulotte e poi scappiamo. Molte delle mie scene però sono con Imogen e ogni scena è folle. Non riusciamo mai a smettere di ridere. Penso che avremmo finito le riprese molto prima se io e Imogen non ridessimo sempre. Ma ci siamo divertite molto.

Cosa ti piace di più della relazione tra Goldie e Loren?

Penso che ci sia qualcosa di speciale negli show in cui il personaggio principale è una donna, così come quello secondario. Di solito, o almeno a volte, non capita. Penso sia una ventata di novità. Goldie accetta completamente l’arroganza e i modi di Loren. E Loren accetta che Goldie sia molto differente da lei. È una lezione da imparare. Perché si può essere amici anche di persone molto diverse. E anzi sono proprio le differenze a rendere il rapporto più bello e divertente.

Concordo, è bello vedere finalmente due donne che non litigano tra loro.

Molti show si sarebbero concentrati sulla cotta di Goldie per Shawn. E magari avrebbero fatto in modo che anche Laura ne fosse innamorata. Invece il mio personaggio crede molto in loro. C’è una scena in cui sono semplicemente ferma a guardarli con aria sognante.