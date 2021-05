I Måneskin alla prima esperienza di doppiaggio in ‘Crudelia’: «Come lei, siamo molto determinati»

I Måneskin - e in particolare Damiano e Victoria - doppiano 'Crudelia'. Ecco cosa hanno raccontato di questa esperienza.

Damiano David e Victoria De Angelis dei Måneskin faranno parte del cast di voci della versione italiana del nuovo film Disney live action Crudelia con dei camei d’eccezione. Una nuova avventura per la band che ha da poco pubblicato l’album Teatro d’ira – Vol. I (qui la nostra intervista), già disco d’oro e con oltre 100 milioni di streaming.

«Se vogliamo trovare un punto in comune tra noi e Crudelia credo che sia la determinazione in ciò che si fa. – dice Damiano dei Måneskin – Lei è molto testarda e determinata».

Damiano ha un doppio cameo: presta, infatti, la sua voce a Jeffrey (Andrew Leung), l’assistente della Baronessa von Hellman (Emma Thompson) ed è protagonista del cameo musicale di Artie (John McCrea), il proprietario di un negozio di abbigliamento vintage di Portobello Road, che entra nella vita di Estella in un momento cruciale. Il pubblico potrà riconoscere la voce inconfondibile di Damiano in alcuni versi di I Wanna Be Your Dog del gruppo rock The Stooges, il brano che Artie interpreta durante una sfilata.

«Londra l’abbiamo conosciuta molto bene, soprattutto la scena punk che lì è molto presente. – dice Ethan – Abbiamo preso ispirazione per scrivere la nostra musica».

Victoria presta invece la voce a una fashion reporter, che riporta in televisione le gesta di Cruella.