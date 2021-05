Si intitola Regole il nuovo singolo di Lil Jolie uscito il 30 aprile (per Warner Music) e che la vede collaborare con Carl Brave. Dopo Panico con Ketama126 e Empty feat. Nahaze, Lil Jolie torna dunque con una nuova collaborazione e con un singolo che – rispetto ai precedenti – mostra sfumature diverse dell’artista.

«Ho scritto Regole un po’ di tempo fa – ci dice Lil Jolie – ma già immaginavo un’ipotetica strofa scritta da Carlo. Di getto gliel’ho inviata su WhatsApp e lui ne è rimasto colpito, ha accettato subito di fare una collaborazione. Regole, a differenza dei pezzi precedenti, dimostra che sono un po’ più felice. Volevo trasmettere quelle sensazioni».

«Parla di un rapporto che finisce. In quel momento ci rendiamo conto di tante cose che prima volevamo nascondere. Essere accondiscendenti molte volte non è bello e non va bene per ciò che sei».