Nahaze & Lil Jolie, esce ‘Empty’: «Tutto scorre, spesso non ce ne accorgiamo»

Nahaze e Lil Jolie raccontano 'Empty', singolo uscito il 26 febbraio che vede per la prima volta insieme le due artiste.

Si intitola Empty il singolo di Nahaze & Lil Jolie, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio da oggi, venerdì 26 febbraio, per Elektra Records/Warner Music Italy. Una collaborazione inedita, tutta al femminile, tra due delle più interessanti voci della scena attuale, astri splendenti della Generazione Z. Nahaze, resa famosa dal singolo Carillon (certificato Oro) con Achille Lauro e Boss Doms, e Lil Jolie, a pochi mesi dalla pubblicazione del brano Panico con Ketama126.

LEGGI ANCHE: Nahaze, la sua ‘Carillon’ in versione acustica: «Un nuovo stato d’animo»

«La collaborazione è nata in studio a Milano. – racconta Lil Jolie – È nata da Nathalie, che aveva messo questo pezzo in loop con il suo ritornello e la sua strofa. Da subito mi è venuta voglia di scriverci sopra».

«Ci siamo incontrate in studio, avevo già sentito i suoi pezzi e mi erano piaciuti tantissimo. – aggiunge Nahaze – C’è una connessione di esperienze tra noi. Le atmosfere del videoclip sono un contrasto tra luce e buio. Empty può sembrare un brano leggero, con sfumature più cupe».

LEGGI ANCHE: Lil Jolie: «Sono un’eterna sognatrice. Chi sogna, osa sempre»

«Può capitare di non riconoscersi più in un determinato periodo o in determinate compagnie, e di sentire la necessità di cambiare. – le parole di Nahaze – Empty vuole raccontare la sensazione di vuoto lasciata dalla fine di una lunga relazione, che sia di amicizia o d’amore». «Panta rei. Tutto scorre. – le fa eco Lil Jolie – Spesso neanche ci accorgiamo di quanto velocemente questo accada, e di quanto male facciano a volte i cambiamenti. Ma non si può far altro che accettarli. Guardo al passato con un filo di malinconia, ma non è prendendocela con noi stessi che si aggiusta ciò che ormai è rotto».

Foto: Roberto Baruffi