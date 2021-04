Alvaro Soler: «Spero che ‘Magia’ vi dia energia in un momento difficile»

Alvaro Soler ci racconta il nuovo singolo 'Magia' e ci spiega perché, tutto sommato, essere considerato il re dell'estate non gli dispiaccia.

Si intitola Magia il nuovo singolo di Alvaro Soler, brano che anticipa l’album in uscita il 9 luglio. Dopo una pausa nel 2020 – in parte voluta e in parte prolungata dall’emergenza sanitaria – Alvaro ha deciso di tornare nel mondo discografico con un brano allegro e spensierato.

«Ho fatto una piccola pausa, che non doveva essere così lunga. – ci racconta – Tutti i musicisti l’anno scorso si sono sentiti come se fosse stato tolto loro qualcosa. Il senso stesso del nostro lavoro. La musica a quanto pare non era al primo posto delle priorità. Dopo un paio di mesi, abbiamo però capito che la musica ci unisce tutti, anche se la politica dice di no. Abbiamo avuto la forza di trovare l’energia nella musica».

«In Italia scherzano sul fatto che a settembre mi congelano e fanno uscire Michael Bublé. La gente il 29 agosto mi scriveva Dai Alvaro, hai ancora due giorni per fare uscire una canzone. Mi ha fatto ridere. Ma c’erano anche messaggi molto belli, di gente che mi chiedeva una canzone perché aveva bisogno più che mai di un brano spensierato. Sono stato felice che la gente mi scrivesse per motivarmi a scrivere una canzone allegra. Avevo già l’idea di Magia, ma non avevo ancora deciso se farlo uscire come primo singolo. Ho scritto tanto in questi mesi, ma con Magia sentivo un’energia positiva che non sentivo con le altre canzoni. Credo che dia energia alla gente in questo momento difficile».

E se è vero che manca il senso di aggregazione a causa del distanziamento sociale, Alvaro Soler ci ricorda che è comunque possibile «ballare a casa». «L’Italia è uno dei paesi più autoironici in cui ho vissuto. – commenta – Mi piace tantissimo».

«All’inizio pensavo Perché devo essere il re dell’estate?. Poi ho capito che le esperienze estive sono belle, l’estate è un periodo dell’anno che piace a tutti e che unisce le famiglie e gli amici. Le mie canzoni diventano quindi colonne sonore di quei momenti».

Alvaro Soler, Magia e il tour

Mentre il suo nuovo singolo Magia sta rapidamente scalando le classifiche radiofoniche, in attesa dell’omonimo album che uscirà il 9 luglio, Alvaro Soler annuncia il Magia European Tour 2022, che lo vedrà protagonista di 2 concerti in Italia, il 7 marzo al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 marzo 2022 al Fabrique di Milano.

I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11.00 del 26 aprile 2021, con la possibilità di accedere a prevendite esclusive anticipate, per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it dalle ore 12.00 del 23 aprile 2021 e per chi preordina l’album attraverso il sito ufficiale dell’Artista dalle ore 12.00 di mercoledì 21 aprile.