HALE ci racconta ‘Perdere Tutto’: «Il mio messaggio? Dal nulla arriva la speranza»

HALE ci racconta il singolo 'Perdere Tutto', un nuovo inizio per il cantautore che sta lavorando a un doppio album.

Mercoledì 17 marzo è uscito in digitale Perdere Tutto, (Abr Records Label & Management), il nuovo brano del cantautore HALE (acronimo di Ho Ancora Libera Essenza). Il brano, in realtà, già è rimbalzato sui social grazie soprattutto al mondo di TikTok.

«Le persone aspettavano Perdere Tutto perché è stato comunque un ritorno. – ci dice Pasquale Battista, in arte HALE – La canzone ha avuto una bella accoglienza. Cerchiamo sempre di espandere il pubblico, il fine ultimo della musica è arrivare a più persone possibili».

Perdere Tutto è per HALE sicuramente «un nuovo inizio». Il cantautore ci racconta che è da tempo che sgomita «nel mercato musicale» ed è per questo che vive questa «nuova uscita come una ripartenza». Eppure il brano è nato in 20 minuti, dal ricordo annotato di una conversazione con un amico in una mattina assonnata romana.

«La prima frase è Volevo nascere stupido. È un pensiero generale, mentre il ritornello è nato da una frase detta dal mio amico Matteo su un tetto di Roma. Rientravamo da una serata poco prima del lockdown e lui disse dobbiamo essere pronti a perdere tutto. Mi ero segnato quella frase».

Perché la musica, per HALE, «è un rifugio. Quando non trovo qualcosa che rispecchi la sensazione che provo, me la scrivo da solo. È come esorcizzare, quando la inchiodo su carta smette di darmi fastidio».

HALE, il videoclip di Perdere Tutto e il prossimo album

Il videoclip, girato ad Avezzano con la regia di Daniele Barbiero e con Leonardo Mirabilia alla direzione della fotografia, vede il giovane cantautore all’interno di uno stabile abbandonato con un pianoforte in fiamme. La poetica sceneggiatura, co-scritta dallo stesso HALE, vuole sottolineare quel senso del perdere tutto al quale è fortemente legato il brano. Nel video, inoltre, c’è la partecipazione straordinaria di Corrado Oddi, attore marsicano di fama nazionale, e della giovane attrice Beatrice Puccilli.

«Il video – ci dice HALE – si chiude col dubbio. Questo videoclip avrà un sequel che sarà il secondo singolo e che spiegherà Perdere Tutto. Penso che nel brano ci sia un risvolto positivo, perché prepararsi a perdere tutto è una consapevolezza da fissare. Il trend di TikTok è partito con emozioni negative. Ma dal nulla la speranza arriva, ed è questo il messaggio che ho voluto trasmettere. Alla fine una porta si apre. Alla fine siamo ancora in piedi».

Intanto, HALE lavora non solo al prossimo singolo, ma anche al doppio album.

«Per me creatività è anche continuità. – ci dice HALE – Devi portare avanti la tua poetica».

Foto: Gianluca Saragò