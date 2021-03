Noa Planas per Super! contro il razzismo: «Spero in nuove generazioni più educate»

Noa Planas unisce le forze con Super! per sensibilizzare il pubblico e lanciare un messaggio contro la discriminazione razziale.

Domenica 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Discriminazione Razziale e il brand Super! (sul canale 47 del dtt e 625 di Sky) assieme ad House Of Talent, ribadisce il proprio impegno a favore di temi importanti per i ragazzi.

Per celebrare questa importante giornata, per sei giorni (dal 15 al 21 marzo su Super!), la talent Noa Planas – già protagonista di Super! Musica – presenterà ogni sera dei contenuti pensati per accendere una riflessione sulla discriminazione razziale e sui diritti umani, invitando i ragazzi ad un momento di crescita personale rispondendo ad ogni forma di discriminazione con l’hashtag #amorenonrazzismo.

LEGGI ANCHE: ‘Coprifuoco generazionale’ a Castellammare di Stabia: la protesta dei ragazzi e le parole della Azzolina

«Questa collaborazione mi vedrà protagonista di uno spot che andrà in onda dal 15 al 22 marzo. – ci racconta Noa – Si tratta di uno spot che dà valore a ogni lettera della parola Super!. Adulti e bambini sono invitati a parlare nelle loro stories di uno o più valori e a condividere le loro opinioni con la fan base».

Noa Planas e l’educazione delle nuove generazioni

Da lunedì 15 marzo il logo in onda di Super! sarà in bianco e nero. E ogni sera alle ore 20:00 con l’aiuto di Noa Planas verrà accesa una lettera, ognuna associata ad un importante valore.

S – Solidarietà,

U – Unicità,

P – Parità,

E – Empatia,

R – Rispetto.

«L’hashtag #amorenonrazzimo – ci dice Noa – per me significa vivere in un mondo libero dove non si ha paura dei giudizi e in un mondo di amore e non di odio».

«Tra noi ragazzi sfortunatamente non si parla molto di razzismo, ed è un problema radicato nelle nuove generazioni. – conclude poi Noa Planas – Basta notare i preconcetti verso le persone diverse. Spero che le nuove generazioni abbiano un’educazione migliore e molto più aperta. Per me è fondamentale lanciare messaggi positivi, sfrutto la mia popolarità per condividere valori e lanciare spunti di riflessione».