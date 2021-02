Blind: «Ora sono semplicemente me stesso»

Dopo X Factor e il successo dell’EP Cuore Nero, mercoledì 24 febbraio esce Promettimi (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Blind feat. Guè Pequeno e Nicola Siciliano.

«Promettimi per ora è per me il pezzo più importante. – ci dice Blind – Nel programma mi sentivo protetto dalla televisione e dalla spinta televisiva e questo è il primo pezzo che affronto senza un format. Sono me stesso e basta. Sono solo io. Ho avuto un aiuto da Gué e Nicola Siciliano, per me è un sogno. Sono anche molto agitato, dico la verità. Siamo tre mondi diversi che però combaciano».