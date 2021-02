Alessandro Casillo, un live streaming su KEBI: «Abbiamo voglia di ricominciare»

Alessandro Casillo ci racconta come si sta preparando al concerto in live streaming su KEBI, organizzato grazie alla crowdeconomy.

Sabato 27 febbraio alle ore 21, Alessandro Casillo torna sul palco dopo quasi cinque anni senza un vero concerto. Lo fa grazie all’affetto e all’intraprendenza di tanti fedelissimi fan. Ai sostenitori del cantante milanese, infatti, sono bastate solo due settimane per organizzare e finanziare un concerto grazie al crowdfunding su KEBI, l’innovativa piattaforma italiana che per prima permette al pubblico di organizzare i propri eventi preferiti con la crowdeconomy.

«Credo sia bellissima idea. – ci dice Alessandro Casillo – Oggi il mercato discografico è un disastro, è diventato difficile per tutti noi che lavoriamo con la musica poter fare qualcosa. Abbiamo provato a fare questo esperimento perché tutti noi abbiamo voglia di ricominciare a fare ciò che facevamo prima. È ciò che ci rende felici. Mi ritengo fortunato perché faccio ciò che mi piace. E aggiungo che sia una cosa fatta super bene, il palco non me lo aspettavo così bello».

Il live-concert sarà unico nel suo genere. Sarà in diretta sin dalle fasi di soundcheck e ci saranno momenti d’incontro e attività extra. Sul palco non mancheranno tanti ospiti eccezionali del panorama musicale, amici come Mameli, Mose e Sergio Sylvestre.

«Gli ospiti saranno tutti miei amici a cui voglio un sacco di bene. – precisa Alessandro – Sono contento perché è una bella occasione per tutti per ritrovarsi e fare musica insieme. Erano proprio contenti».

«Quando mi hanno chiamato i ragazzi di KEBI, parlando di questa idea, mi sono chiesto se un concerto in streaming potesse funzionare. Abbiamo dovuto raggiungere degli obiettivi. Non me lo sarei mai aspettato in un momento così difficile per tutti. Sapere che ci sono persone che ti sostengono è davvero bello, è un momento difficile per tutti ed è una bella sensazione. Sarà tutto live, ci tengo a precisarlo».