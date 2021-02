Una petizione per rimuovere ‘Music’ di Sia dalle nomination per i Golden Globes

Su Change.org una petizione chiede la rimozione di 'Music' di Sia dalla lista delle nomination per i Golden Globes 2021.

Non si placano le critiche nei confronti del film Music di Sia, anzi su Change.org è nata anche una petizione per chiedere di rimuovere la pellicola dalla lista delle nomination ai Golden Globes. Le polemiche ruotano soprattutto attorno alla rappresentazione dell’autismo. Nel film a interpretare una ragazza autistica è Maddie Ziegler, amatissima da Sia. Il pubblico si è chiesto come mai non fosse stata scelta un’attrice realmente affetta da autismo.

LEGGI ANCHE: ‘Music’ e la rappresentazione dell’autismo, Maddie Ziegler replica alle critiche sul film

Le critiche sono degenerate al punto che il pubblico – soprattutto dopo aver visto il trailer e la prima clip – ha iniziato a chiedere con una petizione la rimozione di Music dai possibili vincitori di Golden Globes, per i quale Sia è in lizza con due nomination. Le nomination sono in realtà per la Migliore Attrice in una Comedy o Musical (Kate Hudson) e per il Miglior Film. Hanno quindi poco a vedere con Maddie Ziegler.

La petizione si concentra tuttavia sul fatto che il film sia «gravemente discriminatorio» e «contribuisce ad aumentare stereotipi dannosi sulle persone autistiche». E le firme sono già a quota 98mila, a testimonianza di quanto il pubblico non abbia apprezzato gli sforzi di Sia.