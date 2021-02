‘Conta sul tuo cuore’, Andrea Maggi: «Crescere è fare i conti con se stessi»

‘Conta sul tuo cuore’ è il nuovo romanzo di Andrea Maggi, in cattedra nel docu-reality ‘Il Collegio’ e anche nella vita. La nostra intervista.

Un gruppo di ragazzi di oggi alle prese con un esperimento sociale e prima ancora personale. È questo il nocciolo di Conta sul tuo cuore (Giunti), il nuovo romanzo di Andrea Maggi, professore de ‘Il Collegio’ e insegnante anche al di qua dello schermo. La lettura scorre deliziosamente e offre uno spaccato sulla gioventù Anni Duemila che riporta al centro l’insegnamento socratico del conosci te stesso.

Da qui è partito Maggi nella sua storia, riconoscendo nei giovani di oggi una perdita di coordinate che ha a che fare anzitutto con la propria identità.

Sono tanti e diversi i caratteri dei personaggi in queste pagine, come in un piccolo osservatorio sui giovani. Quali peculiarità li accomunano e che cosa, invece, spaventa di più i ragazzi di oggi?

Li accomuna il fatto di essere terribilmente fragili e soli. Li spaventa molto l’idea del fallimento, forse perché noi adulti facciamo loro troppa pressione. Loro temono di deluderci e così prendono ogni fallimento come una sconfitta definitiva. Noi adulti dovremmo imparare a credere più in loro, a fidarci di loro, e soprattutto dovremmo lasciarli crescere senza pretendere di controllare ogni istante della loro vita.

Che gioia! Tra una settimana, il 27 gennaio, esce il mio nuovo romanzo “Conta sul tuo cuore” per @GiuntiEditore . Potete già prenotarlo in libreria e in tutti gli store online. #libri #profmaggi #ilcollegio #contasultuocuore pic.twitter.com/pBJF5AerPU — Andrea Maggi (@Andrea_Maggi_au) January 20, 2021

LEGGI ANCHE: ‘Music’ e la rappresentazione dell’autismo, Maddie Ziegler replica alle critiche sul film

C’è un elemento che, in maniera quasi curiosa, accomuna il romanzo Conta sul tuo cuore con Il Collegio e il format al momento in onda su Rai2 La Caserma. In tutti i casi, infatti, i ragazzi non hanno accesso allo smartphone e quindi ai social: come far capire ai giovani che la crescita è offline prima ancora che online?

Crescere significa fare i conti con se stessi. Finché usiamo gli smartphone come lo specchio della regina cattiva di Biancaneve, come possiamo crescere sani? La tecnologia è preziosa e per questo va usata con consapevolezza e responsabilità. Ci vuole un’adeguata educazione all’utilizzo dei device, anzitutto per i genitori. E poi, a cascata, per i giovani.

I social, con cui soprattutto i giovani sembrano vivere in simbiosi, diventano sempre più veicolo di odio e, fra i più piccoli, arrivano a promuovere iniziative potenzialmente lesive. Che cosa si sentirebbe di consigliare a questi ragazzi e alle loro famiglie per proteggersi dai rischi della rete?

Ritengo semplicemente folle che un genitore permetta a un figlio di dieci anni di aprire un profilo su TikTok o su Instagram. A questo punto sarebbe quasi sensato istituire un patentino di genitorialità! Mi dispiace, ma sono convinto che tutto quanto i giovani facciano di negativo sui social sia l’effetto dell’emulazione dei comportamenti sui social di noi adulti.

Vogliamo che i giovani smettano di usare i device per manifestare volgarità e istigare all’odio? Allora smettiamo per primi noi adulti.

La Generazione Z ha dalla sua parte strumenti che fino a un paio di decenni fa neppure ci si sarebbe sognati potessero esistere. C’è qualche tecnologia di oggi che avrebbe voluto avere lei stesso a disposizione negli anni della scuola? E che cosa, invece, proprio non ama di quest’adolescenza 2.0?

Si pensi che la potenza di calcolo di uno qualsiasi dei nostri cellulari è maggiore dei calcolatori usati per portare l’uomo sulla luna nel 1969! Una cosa straordinaria. Da ragazzo avrei voluto avere i videogames di oggi, ovviamente! Dell’adolescenza 2.0 non amo il linguaggio. Troppo povero.

Foto di Angela Caterisano da Ufficio Stampa Giunti Editore

Sappiamo che la lettura è un tasto dolente in generale, a maggior ragione nelle nuove generazioni. Chi vorrebbe raggiungere con Conta sul tuo cuore e che tipo di testimonianza, o di insegnamento, vorrebbe dare?

Vorrei che questo romanzo fosse letto da chiunque creda che finché un cuore batte la poesia non morirà. Vorrei che questo libro diventasse il mio abbraccio a tutti i giovani che oggi sentono il bisogno di un contatto, per sentirsi ancora esseri umani.

Foto da Ufficio Stampa Giunti Editore