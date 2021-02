‘Parlami d’amore’, Veronica Pivetti: «Sergio Endrigo è il più grande autore di canzoni d’amore»

La nostra intervista a Veronica Pivetti, conduttrice - insieme a Paolo Conticini - della serata 'Parlami d'Amore' su Rai1.

La prima serata del ciclo A Grande Richiesta si intitola Parlami d’Amore e sarà un viaggio all’interno della musica romantica italiana. A condurre Parlami d’Amore troviamo Paolo Conticini e Veronica Pivetti.

«Dovete aspettarvi di sentire tante canzoni d’amore, le più belle in assoluto. – anticipa Veronica Pivetti – È difficile scegliere, sono talmente tante! Ci saranno tanti ospiti e ci dobbiamo aspettare di sentire i loro cavalli di battaglia e le loro interpretazioni di canzoni di altri».

Chiediamo a Veronica a chi dedicherebbe una canzone d’amore. «Direi che è una domanda a cui non so risponderti. – dice subito Veronica – Forse dedicherei una canzone d’amore al pubblico. Visto che stiamo facendo una serata dedicata all’amore, dedico una canzone d’amore al pubblico. Sceglietela e io ve la dedico, perché mi avete sempre sostenuto. Al pubblico devo tantissimo».

E la canzone d’amore preferita di Veronica? «Una a scelta di Sergio Endrigo, che è il più grande autore di canzoni d’amore. Il tono non sarà tradizionale, non sono sicuramente una presentatrice canonica ma porterò me stessa. Non so neanche io cosa succederà».

Parlami d’Amore con Paolo Conticini e Veronica Pivetti: gli ospiti

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima. All’hashtag #parlamidamore i telespettatori potranno dedicare ai loro amati le canzoni più belle della propria vita. Ma non solo le canzoni, tutto l’immaginario dell’amore verrà celebrato durante la serata, in particolare il Bacio, la famosa parentesi rosa tra le parole Ti Amo, una delle espressioni dell’affetto meno distanziate che ci sia e per questo così tanto agognato adesso.

Un flusso di note e sentimenti, guidato da Veronica Pivetti e dal suo eterno innamorato Paolo Conticini che cercherà di conquistare la sua amata Prof corteggiandola con la musica e tutti gli stratagemmi dell’eterno gioco del corteggiamento.