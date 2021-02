‘Parlami d’Amore’, Paolo Conticini: «Amo cantare ‘Mille giorni di te e di me’»

Paolo Conticini ci racconta cosa dobbiamo aspettarci da 'Parlami d'Amore', serata dedicata alle canzoni d'amore.

Si chiama A Grande Richiesta e si tratta di cinque appuntamenti con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1, in collaborazione con Ballandi, a partire dal 13 febbraio in prima serata sarà dunque all’insegna del grande intrattenimento. Si inizia con Parlami d’amore, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature. La serata è condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

«Da questa serata dobbiamo aspettarci tanto amore e tante canzoni che ci ricordano momenti bellissimi della nostra vita. – ci dice Paolo Conticini – Spero che porti un po’ di leggerezza e un po’ di buoni propositi».

Conticini ricorda poi i tempi in cui, accanto a Veronica Pivetti, recitava in Provaci ancora prof!. «Il mio ruolo sarà di conduttore e credo di corteggiatore – scherza infatti Conticini – perché mi hanno rimesso vicino alla mia Veronica Pivetti».

Conticini ci rivela anche le sue canzoni d’amore preferite. Se con la moglie condivide la passione per Tienimi dentro te (di Fabio Concato), Paolo ama tuttavia cantare a squarciagola Mille Giorni di Te e di Me di Claudio Baglioni.

«La canzone che mi piace più cantare è Mille Giorni di Te e di Me, perché ha musicalità e parole molto belle. Gli spettatori saranno invitati a mandare hashtag #parlamidamore e dovranno mandare una loro dedica. La mia dedica è per mia mamma».

Parlami d’Amore con Paolo Conticini e Veronica Pivetti: gli ospiti

Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima. All’hashtag #parlamidamore i telespettatori potranno dedicare ai loro amati le canzoni più belle della propria vita. Ma non solo le canzoni, tutto l’immaginario dell’amore verrà celebrato durante la serata, in particolare il Bacio, la famosa parentesi rosa tra le parole Ti Amo, una delle espressioni dell’affetto meno distanziate che ci sia e per questo così tanto agognato adesso.

Un flusso di note e sentimenti, guidato da Veronica Pivetti e dal suo eterno innamorato Paolo Conticini che cercherà di conquistare la sua amata Prof corteggiandola con la musica e tutti gli stratagemmi dell’eterno gioco del corteggiamento.