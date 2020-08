Davide Rossi, ‘Un altro giorno’: «È l’inizio, ho tante cose da tirare fuori»

View this post on Instagram

Venerdì 19 giugno fuori “Un altro giorno” 🌊 “Un’estate diversa da vivere a pieno. E ricorda, The best is yet to come” ⚡️Da venerdì in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming Ph. @lucarisk4sport Ph. Art_Direction. @70200collectivestudio #unaltrogiorno #thebestisyettocome #TBIYTC #DR98 @soundrootsrome