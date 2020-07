‘Nei vicoli del mondo’ con Mario Di Fortunato: «Vite, paure e sogni»

Una raccolta di pensieri, storie ed emozioni umane. Questo è l’itinerario sonoro di ‘Nei vicoli del mondo’, ultimo lavoro di Mario Di Fortunato affiancato da Francesco Bruno agli arrangiamenti. “È un viaggio tra le pieghe della vita – ci spiega lo stesso artista – E parla di esseri umani, delle nostre vite e delle nostre paure, dei nostri sogni e delle nostre sconfitte. Tutto con molta tenerezza e con molta compassione per le figure che vengono delineate.”

Al centro del progetto, un sentimento più che un tema: ovvero l’empatia. “Il compito di ‘Nei vicoli del mondo’ è mettere a fuoco un’empatia che si basa sull’osservazione e sul rispetto di tutto ciò che accade intorno a noi e che ci possa aiutare a superare i momenti più critici e confusi”, spiega ancora Di Fortunato.

L’empatia è una forza che riesce a darci a farci superare i momenti di smarrimento, decide per le nostre azioni, per quello che diciamo per come ci comportiamo. E questa forza la prendiamo nelle vite degli altri (Mario Di Fortunato)