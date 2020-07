Sherol Dos Santos, ‘Disarmata’: «L’importante è ripartire, sempre»

View this post on Instagram

Questa foto è stata scattata in un momento di pausa in cui non sapevo di essere fotografata…e vista l' espressione verrebbe da pensare " chissà quali tipi di domande esistenziali si stava ponendo in quel momento!". Peccato che era ora di pranzo, e che molto probabilmente il massimo che in quel momento potevo partorire era: "che me magno pe pranzo?!" 😂