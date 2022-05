KPOP.FLEX, il più grande festival K-Pop d’Europa arriva a Londra

Dopo Francoforte tocca a Londra diventare capitale, per un weekend, del K-Pop con un festival di 3 giorni dal 22 al 24 settembre 2023.

Dopo un incredibile evento inaugurale a Francoforte, che ha visto 65.000 fan affollare la città, il K-pop continua il suo Global Tour con KPOP.FLEX, il mega festival K-Pop più grande d’Europa che si terrà a Londra per tre serate all’O2. Si svolgerà dal 22 al 24 settembre 2023 nella celebre venue con un’offerta Fan Fest che darà modo ai fan di immergersi nella cultura coreana con una serie di attività.

Tante star del k-pop a Londra

I fan devono sicuramente aspettarsi sul palco i più grandi idoli del K-pop del mondo, con l’evento di Francoforte che ha portato on stage Kai, Monsta X, ENHYPEN, NCT Dream degli EXO, Mamamoo e altri.

Arrivano i KPOP.FLEX Awards

Per celebrare e onorare i grandi talenti che hanno posizionato il K-pop sulla scena mondiale, KPOP.FLEX debutterà con i KPOP.FLEX Awards per artisti emergenti in programma sabato 23 settembre. Dettagli presto in arrivo.

Steve Sayer, VP e GM di The O2, ha dichiarato: “Siamo così entusiasti di ospitare il festival K-Pop più grande d’Europa qui all’O2 a settembre 2023. Negli ultimi anni, il K-Pop ha preso d’assalto il mondo e quindi questo è un grande risultato per noi. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ad alcuni dei migliori gruppi K-Pop del mondo e alle loro legioni di fan all’O2 per un fantastico festival lungo tutto un fine settimana”.

L’evento è organizzato da Kpop Europa, in collaborazione con il promotore, Eventi PK. Kpop Europa è una joint venture tra Live Company Group e il Gruppo EXPLORADO. David Ciclitira, fondatore e presidente di Live Company Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di lavorare con The O2 per offrire 3 incredibili giorni che celebrano il K-pop ai fan di tutto il Regno Unito e oltre. Siamo super entusiasti della prima edizione degli International KPOP.FLEX Awards, che metteranno in mostra i migliori talenti del mondo K-Pop!”.

I biglietti

I biglietti saranno presto disponibili per l’acquisto su www.kpopflex.com. KPOP.FLEX ha anche recentemente annunciato che il festival tornerà a Francoforte nel 2023, il 17 e 18 giugno presso lo stadio Deutsche Bank Park.

