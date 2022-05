Il Volo, ‘Grande Amore’ si veste di rock con il Maestro Enrico Melozzi

In attesa di esibirsi sul palco dell’ESC2022 durante la seconda Semifinale, Il Volo pubblica una nuova versione di ‘Grande Amore’.

In occasione della seconda Semifinale di Eurovision Song Contest 2022, giovedì 12 maggio, Il Volo torna sul palco della manifestazione. Gianluca, Piero e Ignazio, infatti, hanno rappresentato l’Italia nel 2015 con Grande Amore, brano che oggi indossa un nuovo abito. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, You Are My Everything (Grande Amore) è la versione rinnovata del fortunato successo del trio.

Autentica sorpresa per i fan di tutto il mondo, la canzone mescola italiano e inglese con l’aggiunta dell’impronta rock sinfonica. A firmarla è il Maestro Enrico Melozzi, che ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento. Ne nasce un brano che, arricchito da una inedita energia rock, rinnova la traccia che ha segnato la carriera de Il Volo.

E i ragazzi si preparano ora anche al tour Il Volo sings Morricone and more, che parte da Barcellona e toccherà le principali città d’Europa prima di arrivare negli USA. Per il pubblico italiano, invece, il primo appuntamento è all’Arena di Verona, dove i tre artisti saranno protagonisti il 3 e 4 giugno conIl Volo live in concert.

3 giugno all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

(recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona) 4 giugno all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

(recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona) 11 giugno al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

(recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina) 12 giugno al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

in occasione del Ferrara Summer Festival 21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

(LU) 26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

(BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL 28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

(recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino) 17 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

(recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano) 23 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Foto di Alessandro Peruggi da Ufficio Stampa Parole & Dintorni