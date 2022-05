Eliovision, che cos’è il festival parallelo all’Eurovision di Elio e le Storie Tese

Dieci spot televisivi trasmessi durante le serate dell'Eurovision vedono Elio e le Storie Tese impegnati nell'Eliovision, condotto da Fabio Rovazzi.

I telespettatori che hanno seguito la prima puntata dell’Eurovision si sono imbattuti, durante la pausa pubblicitaria, nell’Eliovision. Ma di che cosa si tratta? È il primo festival in collegamento da acque internazionali, ospitato a bordo della nuova nave Costa Toscana. Così, dopo il successo al Festival di Sanremo, Costa Crociere torna da protagonista nel mondo della musica.

Com’è nata l’idea di Eliovision

Quella di Eliovision è un’operazione nata dalla sinergia con Dude, a cui si deve l’idea creativa e la realizzazione, e con Mindshare Italia. Quest’ultima ha curato la parte media, riscrivendo le regole della pianificazione pubblicitaria e giocando un ruolo centrale nell’attivazione.

Tutto è iniziato qualche settimana fa sui social, quando Elio e le Storie Tese hanno annunciato che oggi basta “un po’ di eyeliner e una chioma folta” per suonare all’Eurovision. Il gruppo ha pensato di fare di meglio: organizzare un proprio festival musicale, l’Eliovision, e lanciare un appello sui social per aiutarli a trovare una location giusta e internazionale per l’evento.

A rispondere è un frequentatore ormai assiduo, dopo l’esperienza sanremese, di Costa Toscana, Fabio Rovazzi. L’artista in una telefonata propone ad Elio la nuova nave della flotta con le sue location suggestive e la sua multi-culturalità come posto ideale per ospitare l’evento.

Gli spot di Eliovision

Prende così vita Eliovision, che va in onda il 10, il 12 e il 14 maggio su Rai1, all’interno dei break pubblicitari di Eurovision, rubando la scena al festival principale come una vera e propria interferenza.

Dieci spot televisivi della durata di 30” ciascuno, presentati da Fabio Rovazzi e con Elio e Le Storie Tese in veste di protagonisti e mattatori assoluti. La band in varie location di Costa Toscana reinterpreta il grande classico ‘La Terra dei Cachi’ in versioni differenti, ispirate a diversi paesi europei. Dal metal scandinavo al rap francese, dal brit-pop alla techno berlinese, gli Elii ci porteranno in viaggio per tutta Europa. Un viaggio attraverso costumi, scenografie e performance sempre diverse e sempre ricche d’ironia.

L’attivazione della campagna

Eliovision può contare su un’attivazione media fortemente radicata su diversi canali. A ulteriore supporto dell’operazione, una campagna stampa e Out Of Home ha portato la locandina di Eliovision a Torino e Milano, con una presenza esclusiva nella stazione della metropolitana di Cadorna.

Foto: Ufficio Stampa Costa Crociere