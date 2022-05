Con Wallapop alla scoperta delle passate edizioni dell’Eurovision Song Contest

La piattaforma, leader nella compravendita di prodotti second hand, porta alla scoperta delle emozioni del passato dell'Eurovision.

L’Eurovision Song Contest è ormai alle porte e quest’anno l’Italia farà da cornice a questo evento internazionale, a Torino dal 10 al 14 maggio. Con Wallapop è possibile prepararsi al meglio rivivendo le emozioni dei precedenti vincitori. Sulla piattaforma, leader nella compravendita di prodotti second hand, è possibile trovare oggetti che hanno caratterizzato la manifestazione per vivere in prima persona le emozioni del passato.

LEGGI ANCHE : >> ‘Space opera’, l’Eurovision ispira il romanzo glam rock sulla sopravvivenza delle specie

Le vittorie dell’Italia all’Eurovision

L’Italia è stata protagonista dell’Eurovision sin dalla prima edizione tenutasi nel 1956, ma per vedere un italiano salire sul gradino più alto del podio bisognerà aspettare il 1964 con Gigliola Cinquetti che trionferà con il suo brano ‘Non ho l’età’. Il nostro paese si è aggiudicato il primo posto per ben tre volte, l’ultima proprio l’anno scorso con il trionfo dei Måneskin. Nel 1992 invece a trionfare fu Toto Cutugno con la sua ‘Insieme’.

Wallapop ti porta alla scoperta delle passate edizioni della kermesse

L’Eurovision Song Contenst è stata una vetrina importante per molti cantanti internazionali, come gli indimenticabili e iconici ABBA. Per prepararsi al meglio all’evento sarà possibile rivivere le emozioni dei precedenti vincitori grazie a Wallapop.

“In Wallapop pensiamo che la musica sia uno strumento fondamentale di espressione, portatore di messaggi di speranza e di spensieratezza”, afferma Giuseppe Montana Head of International di Wallapop.

Per rispolverare le grandi hit del passato, nella categoria Cinema, libri e musica si possono trovare CD e vinili dei vincitori passati dell’Eurovision Song Contest, come un vinile di Toto Cotugno di ‘Insieme’, CD e LP di Gigliola Cinquetti, un disco degli ABBA, e il repertorio dei più recenti Maneskin. E perché no tutte le hit delle diverse edizioni, in comodi cofanetti. Su Wallapop si possono trovare anche moltissimi device tecnologici, a un ottimo prezzo, come uno stereo, o giradischi, per ascoltare le hit del passato e dei giorni d’oggi.

Non resta dunque che collegarsi a Wallapop e scoprire le meraviglie che l’Eurovision Song Contest ha regalato in queste 66 edizioni.

Foto: Ufficio Stampa Noesis