Alessandro Cattelan annuncia il tour nei teatri, date e biglietti

Da novembre 2022 Alessandro Cattelan sarà nei teatri di tutta Italia con lo show ‘Salutava sempre’: ecco dove vederlo.

Impegnato con la preparazione dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, insieme a Laura Pausini e Mika, Alessandro Cattelan annuncia il suo primo one man show live. Il debutto teatrale è in calendario il prossimo 26 novembre ad Alessandria. E dopo la data zero nella sua terra natale, il conduttore proseguirà con tappe in tutta Italia fino all’11 dicembre.

Salutava sempre – questo il titolo dello spettacolo – promette di essere un’occasione speciale per assistere alla rappresentazione del funerale di Alessandro Cattelan. Sarà così che, compiuto il ‘rito’ funebre, lo showman racconterà dall’aldilà follie e ipocrisie delle vite di un ordinario aldiquà. E la promessa è quella di non fare sconti a nessuno, con lo sguardo ironico e dissacrante che meglio caratterizza il protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cattelan (@alecattelan)

Canzoni, stand up, show e interazioni con il pubblico sono gli ingredienti di festa in cui la sincerità è garantita dall’aver superato la temuta soglia. Un privilegio quasi dantesco. Per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”.

LEGGI ANCHE : – ‘Space opera’, l’Eurovision ispira il romanzo glam rock sulla sopravvivenza delle specie

Di seguito le date di Salutava sempre (Live Nation Italia):

26 novembre Alessandria , Teatro Alessandrino (data zero)

, Teatro Alessandrino (data zero) 29 novembre Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 2 dicembre Torino , Auditorium del Lingotto G. Agnelli

, Auditorium del Lingotto G. Agnelli 4 dicembre Roma , Auditorium della Conciliazione

, Auditorium della Conciliazione 7 dicembre Napoli , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 8 dicembre Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 10 dicembre Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 11 dicembre Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

I biglietti per le date sono disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 11:00 di venerdì 6 maggio 2022 (per accedere alla prevendita anticipata basta registrarsi gratuitamente su www.livenation.it). La vendita generale dei biglietti parte dalle 12:00 di lunedì 9 maggio 2022 su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Foto da Ufficio Stampa Live Nation