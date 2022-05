Milan Games Week & Cartoomics, come procurarsi i biglietti

Dal 4 maggio disponibili i biglietti per la Mialn Games Week & Cartoomics. Ecco tutte le tipologie disponibili.

Anche nel 2022 torna Milan Games Week & Cartoomics, l’evento prodotto e organizzato da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators. La manifestazione unisce il più importante appuntamento italiano dedicato ai videogiochi, agli esport, al digital entertainment e alla geek culture, con la storica manifestazione che da anni celebra il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento.

Dove e quando

Le date della Milan Games Week & Cartoomics sono già fissate, da venerdì 25 a domenica 27 novembre, e la

location sarà come sempre il tradizionale quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho. Quest’anno però lo spazio dedicato all’evento sarà ancora più ampio.

Ad aprire ufficialmente la biglietteria sarà Claudio Di Biagio, regista, sceneggiatore, speaker radiofonico, youtuber e – soprattutto – conduttore di Mix & Match, il format di Fandango Club Creators powered by Monster Energy che accompagnerà il suo affezionato pubblico fino a Milan Games Week & Cartoomics. Claudio aprirà le danze durante la consueta live del programma sul canale Twitch FuniverseOfficial, il giorno 4 maggio a partire dalle ore 18:00.

I biglietti per la Milan Games Week & Cartoomics

I biglietti per Milan Games Week & Cartoomics saranno disponibili proprio dal 4 maggio in base alle esigenze di ogni fan. Con l’edizione del 2022, infatti, nascono tre nuove tipologie di ticket esclusivi: il Supergamer (45,00€), l’Ultrapop (45,00€) e il VIP (99,00€). Tutte e tre le categorie offrono la possibilità di saltare la coda all’ingresso, ma non è tutto. Includono anche l’entrata anticipata che permette l’ingresso un’ora prima dell’apertura ufficiale della kermesse. Un sogno per chiunque ami esplorare stand e padiglioni senza confusione.

Non mancano le novità anche per la versione più tradizionale del ticket di Milan Games Week & Cartoomics. Il biglietto intero, infatti, è disponibile al prezzo di 21,00€, ma solo i primi 10.000 fan potranno accaparrarselo a queste condizioni. Una volta esaurita la prima tranche, scatterà la tariffa successiva. La stessa meccanica vale anche per l’abbonamento di 3 giorni. Il prezzo dell’ingresso per questo pacchetto sarà 50,00€, ma solo per i primi 2.000 che lo acquisteranno. Il ticket ridotto invece, per i bambini dai 6 ai 10 anni, resta fisso a 12,00€. Per assicurarsi un biglietto e garantirsi l’ingresso all’evento, bastano pochi click su milangamesweek.it.

Le aree della Milan Games Week & Cartoomics

Le aree e i contenuti di Milan Games Week & Cartoomics a cui si potrà avere accesso saranno superiori rispetto allo scorso anno. Accanto all’immensa Gaming Zone ci saranno sia un’area interamente dedicata all’esport con i principali tournament organizer e le competizioni più amate, sia un ampio spazio dedicato a film e serie.

Un intero padiglione sarà poi dedicato a comics, libri, graphic novel e manga con la novità di una grande area dedicata ai board game e ai giochi di carte e di ruolo.

Foto: Ufficio Stampa GDG PR