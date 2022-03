‘Name that Tune’, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal conduttori della terza stagione

Sono Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal i padroni di casa della prossima edizione di 'Name that Tune - Indovina la canzone' su Tv8.

Tempo di novità per ‘Name that Tune – Indovina la canzone’. Saranno Ciro Priello e Fabio Balsamo del collettivo artistico e di videomaker The Jackal a presentare la terza stagione del programma. L’agguerrita gara musicale tra vip prodotta da Banijay Italia, infatti, torna in prima visione assoluta prossimamente su Tv8.

Nuovi conduttori per ‘Name that Tune’

Ciro e Fabio, i due nuovi conduttori, promettono spettacolo e una ventata di freschezza e novità. Originari di Napoli, hanno conquistato la simpatia del pubblico nel corso degli anni, prima grazie al successo del canale YouTube dei The Jackal e successivamente sul piccolo e grande schermo. Durante la loro carriera hanno anche collaborato con importanti nomi della musica e dello spettacolo. La loro simpatia si unirà alle esilaranti manche di ‘Name that Tune – Indovina La Canzone’, dando vita a un’edizione ricca di sorprese e comicità.

Che cos’è Name that Tune

‘Name that Tune – Indovina la canzone’ è un game show televisivo italiano, in onda dal 15 settembre 2020 su Tv8 in prima serata per le prime due edizioni con la conduzione di Enrico Papi. Prodotto da Banijay, è basato sull’omonimo format statunitense. Si tratta di una versione rivisitata e rinnovata del programma televisivo ‘Sarabanda’, condotto dallo stesso Papi, nonché una delle poche esclusive assolute del canale free di Sky.

Come funziona il gioco

In ogni puntata, due squadre composte da quattro personaggi famosi prendono parte a vari giochi di carattere musicale. Al termine di ogni puntata, la squadra vincitrice ottiene il diritto di tornare in gara la settimana successiva, in sfida contro una nuova squadra avversaria. Il numero di manche vinte determina il numero di jolly con cui i due team si presentano al gioco finale della trasmissione, intitolato 7×30.

