Oscar 2022: Billie Eilish e Hans Zimmer vincono per miglior canzone e colonna sonora

Agli Oscar 2022 Billie Eilish porta a casa la statuetta per 'No time to die', premiata come miglior canzone. La miglior colonna sonora è di Hans Zimmer per il film 'Dune'.

Nessun colpo di scena agli Oscar 2022. Musicalmente parlando, perché in senso letterale il colpo c’è stato eccome, vero Will Smith? La 94° edizione degli Academy Awards ha visto il trionfo di Billie Eilish nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano ‘No time to die’, tratto dall’ultimo film omonimo della saga di 007.

LEGGI ANCHE : >> Snoop Dogg conferma la collaborazione con i BTS!

Oscar 2022, la vittoria di Billie Eilish

Agli Oscar 2022 Billie Eilish si è anche esibita sulle note della canzone durante la cerimonia di premiazione. A firmare il brano vincitore dell’ambita statuetta sono la stessa Billie e il fratello Finneas O’Connell. Le orchestrazioni invece portano la firma di Hans Zimmer, che ha vinto come “miglior colonna sonora” per il film ‘Dune’.

Era dal 1964 che una coppia di fratelli non vinceva un Oscar. A quei tempi a trionfare furono Robert B. Sherman e Richard M. Sherman per ‘Chim Chim Cher-ee’ (‘Cam-Caminì’ in italiano) in ‘Mary Poppins’. Billie Eilish è inoltre la seconda artista più giovane a vincere la statuetta. Un record sfiorato, dal momento che sarebbe risultata al primo posto se l’uscita di ‘No time to die’ non fosse stata rimandata di un anno a causa della pandemia. Nel discorso di accettazione dell’Oscar la cantante ha espresso tutta la propria gioia, ringraziando Hans Zimmer e Johnny Marr “per aver preso la nostra canzone e averla resa degna di James Bond”.

Hans Zimmer vince ancora dopo 27 anni

Hans Zimmer è tornato a vincere la statuetta dopo ben 27 anni. L’ultima volta infatti era stato insignito dell’Oscar per ‘Il re leone’. Tra i suoi lavori ricordiamo anche colonne sonore per film quali ‘Il gladiatore’ e ‘Dunkirk’. Nella notte degli Oscar Zimmer ha avuto la meglio su pellicole come ‘Don’t look up’, ‘Encanto’, ‘Madres paralelas’ e ‘Il potere del cane’.

Non solo Hans Zimmer e Billie Eilish. Parlando della notte degli Oscar 2022 merita una menzione anche Questlove, che ha vinto il premio come “miglior documentario” per ‘Summer of Soul’.

Foto: Kikapress