Dolly Parton rifiuta la nomination alla Rock & Roll Hall of Fame: «Non la merito»

La star della musica country fa sapere tramite social di aver rinunciato alla prestigiosa nomination perché non sente di esserne degna.

Dolly Parton spiazza tutti. La leggenda della musica country ha fatto sapere di aver rifutato la nomination alla Rock & Roll Hall of Fame. Sui propri profili social l’artista spiega il perché di questa insolita scelta: “Anche se sono estremamente lusingata e grata di essere stata nominata per la Rock & Roll Hall of Fame, non sento di essermi guadagnata questo diritto. Davvero, non voglio che i voti vengano divisi a causa mia, quindi devo ritirarmi rispettosamente”.

Il rifiuto di Dolly Parton

Nel messaggio Dolly Parton si augura che la Rock & Roll Hall of Fame capisca e magari un giorno la prenda nuovamente in considerazione “se mai ne sarò degna”. Qualcosa di buono, però, è scaturito da questa nomination rifiutata:

Questo, tuttavia, mi ha ispirato a pubblicare in futuro un un grande – si spera – album rock’n’roll, cosa che ho sempre voluto fare! Mio marito è un maniaco del rock’n’roll e mi ha sempre incoraggiato a farne uno. Auguro buona fortuna a tutti i candidati e grazie ancora per il complimento.

Il ruolo delle donne nella Hall of Fame

La Rock & Roll Hall of Fame negli ultimi anni si è sforzata di nominare artisti che non sono tradizionalmente rock, ma che hanno dato un contributo significativo alla musica popolare e influenzato altri musicisti. Dolly Parton era l’unica artista country in nomination accanto a nomi come Eminem, A Tribe Called Quest e Dionne Warwick.

Il primo gruppo di artisti premiati dalla Rock & Roll Hall of Fame risale al 1986, ed era composto da soli artisti uomini. Non è stato facile per le donne ritagliarsi uno spazio in questo contesto. Soprattutto per quelle di colore. Nel 2020 oltre il 64% degli reclutati erano uomini bianchi. Quando Janet Jackson è stata inserita nel 2019, ha invitato la Hall a includere più donne, come riporta Popsugar.co.uk.

Lo status di leggenda di Dolly Parton

Dolly Parton avrà pure rifiutato questa lusinghiera nomination, ma di certo i riconoscimenti non le mancano. È infatti vincitrice di 11 Grammy Awards e 13 Academy of Country Music Awards; è stata inserita nel Grand Ole Opry nel 1969 ed è entrata a far parte della Nashville Songwriters Hall of Fame nel 1986.

