Rolling Stones, annunciato il tour ‘Sixty’: la band a San Siro il 21 giugno 2022

I Rolling Stones tornano live nel vecchio continente e annunciano una data in Italia; svelato il logo celebrativo ‘Sixty Tongue’.

I Rolling Stones tornano live in Europa per celebrare i sessant’anni di carriera che, per l’occasione, porta con sé anche una nuova versione dell’iconico logo. Il tour 2022 (prodotto da Concerts West/AEG Presents) si intitola Sixty e prevede un calendario di quattordici appuntamenti in dieci paesi europei. Tra le tappe anche un’unica data italiana allo Stadio San Siro di Milano il 21 giugno.

La tournée partirà il 1° giugno 2022 dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per toccare – tra le altre – città come Amsterdam, Bruxelles, Parigi e Stoccolma. In agenda anche un appuntamento speciale, quello del 9 giugno, quando la band farà ritorno in patria per una performance allo Stadio Anfield, nel cuore di Liverpool.

Per la leggendaria rock band sarà la prima volta in uno stadio della città inglese, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood torneranno dopo più di 50 anni. Non sarà questa, però, l’unica tappa nel Regno Unito, poiché il gruppo è atteso anche all’Hyde Park di Londra.

Rock band The Rolling Stones play Murrayfield in Edinburgh as part of their “No Filter” U.K tour. Featuring: Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards, Charlie Watts Where: Edinburgh, United Kingdom When: 09 Jun 2018 Credit: Euan Cherry/WENN – Kikapress

La ‘Sixty Tongue’ e i biglietti per la data italiana

Quella che si preannuncia per il THE ROLLING STONES – SIXTY – TOUR EUROPEO 2022 è una scaletta unica e senza precedenti. Oltre a classici immancabili, non mancheranno ogni sera le sorprese con una selezione speciale e inedita di altri celebri brani del loro repertorio. L’attesissimo tour europeo, in questa nuova produzione, sarà inoltre allestito su stage imponenti, attrezzati con un innovativo sistema di luci e visual design.

Lunedì 14 marzo, inoltre, è stata svelata anche una nuova versione della iconica lingua dei Rolling Stones creata appositamente per il tour dal pluripremiato designer britannico Mark Norton. Scopri la nuova “Sixty Tongue” a questo link.

I biglietti per l’unica data italiana allo Stadio San Siro di Milano sono disponibili in prevendita esclusiva dalle ore 12:00 di mercoledì 16 marzo alle ore 23:59 di giovedì 17 marzo per gli iscritti a My Live Nation e alla newsletter D’Alessandro e Galli. La vendita generale dei biglietti partirà invece dalle ore 10:00 di venerdì 18 marzo su TicketOne, TicketMaster, VivaTicket e in tutti i punti vendita autorizzati.

Grafica da Ufficio Stampa