Purple Disco Machine, esce “Exotica Deluxe” in doppio vinile autografato

La festa anni '80 di Purple Disco Machine prosegue con "Exotica Deluxe", riedizione del disco uscito lo scorso ottobre. Dal 18 marzo anche in versione doppio vinile viola autografato

Con Purple Disco Machine la festa non finisce mai. Da venerdì 4 marzo è disponibile in digitale “Exotica Deluxe” (Columbia/Sony Music), riedizione dell’album del dj/producer multiplatino. Bisognerà attendere invece il 18 marzo per mettere le mani sulla versione 2 LP viola in tiratura limitata autografata con esclusiva t-shirt della collezione di Purple Disco Machine. L’esclusivo bundle sarà acquistabile unicamente sul Sony Store.

Gli inediti in “Exotica Deluxe” di Purple Disco Machine

“Exotica Deluxe” di Purple Disco Machine include l’ultimo singolo “In the Dark” con Sophie and the Giants che sta scalando l’airplay radiofonico. Ma trovano spazio anche il brano disco-funk futuristico “Rise” con Tasita D’Mour e “Twisted Mind” con Agnes, un connubio tra pop e funk, con la voce a tratti seducente di Agnes e i sintetizzatori da club di Purple Disco Machine.

L’omaggio di Purple Disco Machine agli anni ’80

L’album arriva dopo il successo internazionale dei singoli “Hypnotized” con Sophie and the Giants, “Fireworks” e “Dopamine”. Nel disco anche la title track “Exotica”, il brano disco house “Playbox”, “Opposite of Crazy” (con oltre 50 milioni di views su TikTok) e “Don’t Stop”, diventato uno dei preferiti dal pubblico soprattutto grazie ai live del dj/producer.

“Exotica”, pubblicato lo scorso ottobre, continua a rendere omaggio agli anni ’80 e a tutti gli artisti che hanno ispirato Purple Disco Machine a creare la sua musica.

La tracklist

Di seguito la tracklist di “Exotica Deluxe” di Purple Disco Machine.

1. Can’t Get Enough (feat. Sahara Beck)

2. At The Disko

3. Fireworks (feat. Moss Kena & The Knocks)

4. Don’t Stop

5. Dopamine (feat. Eyelar)

6. I Remember

7. Opposite of Crazy (feat. Bloom Twins)

8. Hypnotized

9. Loneliness (feat. Francesca Lombardo)

10. Hands To The Sky (feat. Fiorious & House Gospel Choir)

11. Money Money

12. Playbox

13. Exotica (feat. Mind Enterprises)

14. Wanna Feel Like A Lover (feat. Ed Mac)

BONUS TRACKS

15. Purple Disco Machine & Agnes – Twisted Mind

16. Rise (feat. Tasita D’Mour)

17. Purple Disco Machine & Sophie and the Giants – In The Dark

Foto: Ufficio Stampa Parole e Dintorni