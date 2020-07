Giulia Penna, ‘Bacio a distanza’: «È un inno alla voglia di ripartire»

Personaggio da oltre 1 milione di follower su Instagram e TikTok, Giulia Penna vive la sua estate sulle note di un ‘Bacio a distanza’, suo nuovo singolo. La nostra intervista.

Romana di nascita ma milanese d’adozione, conta oggi oltre 1,2 milioni di followers su Tiktok e più di 1,3 milioni su Instagram. Seguitissima soprattutto dai più giovani, Giulia Penna è ora in radio con il suo singolo per l’estate dal titolo Bacio a distanza (distribuzione Artist First).

“È un pezzo di rilancio, che parla della voglia di tornare a divertirsi con tutte quelle persone che abbiamo baciato in questo periodo a distanza – ci racconta – Quindi è un pezzo positivo e spensierato, un inno alla voglia di ripartire. Sono molto contenta che questo brano stia piacendo alle persone e spero che possa diventare la colonna sonora della loro estate.”

Parla di me e parla di tutte le persone che hanno una grande voglia di ripartire più forti di prima.

La ripartenza di cui parla Giulia è, ovviamente, legata all’emergenza sanitaria che ha bloccato per settimane anche il nostro Paese. “Ho vissuto la quarantena a Roma dai miei genitori – spiega – e devo dire che all’inizio mi ha messo a dura prova anche a livello creativo. Perché mi sentivo un po’ bloccata, non riuscivo a capire la situazione, non riuscivo a realizzarla. Però poi mi sono sbloccata e ho scritto delle canzoni con la chitarra… e chi lo sa se faranno parte del mio diario musicale!”

Proprio “diario” è una delle parole più care alla giovane cantante che non a caso nei suoi ultimi singoli ne ha messo in copertina una pagina. “Amo raccontare me stessa attraverso la musica. – continua Giulia – Infatti in tutti singoli di quest’anno sulla copertina c’è un diario perché per me la musica è un racconto, una pagina scritta di diario. Parla di me e delle diverse sfaccettature della mie personalità. E vi dico subito che verranno scritte altre pagine, ma per ora godetevi quella estiva.”

Protagonista, come si diceva, sul web la Penna osserva come “la tecnologia ci ha aiutato durante il periodo di quarantena ad accorciare le distanze. Ho fatto diverse dirette per cercare di tenere compagnia a tutte le persone che mi seguono ed è anche uscita una mia canzone. Credo di aver tenuto un po’ di compagnia a chi con la musica è riuscito ad avere un po’ di supporto.”

Ogni volta che esce una nuova canzone c’è sempre una certa agitazione, vera e pura, perché ci tengo molto.

Ad accompagnare Bacio a distanza è un coloratissimo videoclip per il quale Giulia è riuscita a coinvolgere tanti volti noti dello spettacolo italiano, da J-Ax ad Alessio Bernabei passando per numerosi colleghi influencer. “Sono stata veramente orgogliosa del fatto che tantissimi ospiti, che sono poi anche i miei amici, abbiano accettato di partecipare il mio video – confessa la giovane – È stato divertentissimo perché ognuno di loro è stato regista di se stesso e ha rappresentato la voglia di andare in vacanza.”

E a proposito di estate Giulia rivela che nella sua ci sarà spazio per la famiglia così come per nuova musica. “Ci sono tanti progetti per il futuro, ne vedrete delle belle”, promette e conclude rivolgendosi ai suoi coetanei. “Quest’estate divertitevi ma metteteci sempre la testa, seguite le regole e siate responsabili”.

