Tornano i MINI Big Love Days con ‘Game Not Over’, un MINI Big Videogame offline

Dopo il successo della prima edizione, i MINI Big Love Days tornano all'Autodromo di Modena Sabato 27 e Domenica 28 Agosto.

GAME NOT OVER, l’estate non sarà ancora finita quando MINI tornerà in pista a diffondere il Big Love tra la sua community. Dopo il grande successo dell’edizione 2021 – con 1.700 partecipanti e 1.200 test drive – anche quest’anno i MINI Big Love Days scaldano i motori per l’ultimo weekend di agosto: un evento unico, aperto a tutti, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti che si terrà sabato 27 e domenica 28 Agosto.

L’appuntamento per gli appassionati del brand britannico sarà all’Autodromo di Modena, l’unico circuito ad essersi guadagnato la qualifica di Green Circuit perché – grazie a uno speciale accordo con il Ministero dell’Ambiente – si impegna a promuovere una serie di buone pratiche per ridurre e neutralizzare l’impatto sull’ambiente derivante dalla gestione delle strutture stesse del circuito (ad es. riciclo dell’acqua, forniture ecologiche, raccolta differenziata).

Questo secondo appuntamento assume una veste nuova con la Big Love Funland Kingdom Edition. L’intero evento sarà un MINI-game analogico, con attività ed esperienze che ricordano i livelli e gli schemi dei videogame, ma totalmente off line. Si tratta di un vero e proprio regno del divertimento: ogni area è concepita come un livello da provare. Non ci sono classifiche, ma punti-divertimento, checkpoint di gioia e bonus relax.

I livelli che compongono il Funland Kingdom sono 4.

LEVEL 1: Driving track, road and off road

Nel primo livello si parte con i test drive. Sarà possibile testare la MINI Full Electric su percorsi urbani studiati appositamente fuori dall’autodromo, nel cuore della Motorvalley, che daranno la possibilità anche di mettere alla prova la brillante accelerazione del modello puro elettrico su una pista dell’aeroporto di Modena-Marzaglia. Alle versioni sportive MINI John Cooper Works verrà dedicata la prova in pista per esaltarne il go-kart feeling.

Non mancherà il test drive off-road dedicato alla prova della MINI Countryman Plug-in Hybrid. Gli ospiti saranno sempre affiancati da un pilota professionista.

LEVEL 2: MINIacs call of duty

Per il secondo livello, l’esperienza MINI si sposta al di fuori dalla pista, al The Bouncy Beast: un’attrazione unica nel suo genere. Un inflatable installation (gonfiabile) – per la prima volta in Italia – ribattezzata MANIACS CALL OF DUTY. Lunga 80 mt e larga 30 si snoda su 4 percorsi di avventura divertenti e unici, da fare con gli amici, la famiglia o creando sfide, competizioni, staffette e tornei.

Per l’occasione i 4 track saranno dedicati ai 4 Edition: MINI Countryman Untamed, MINI Pat Moss, MINI Clubman Untold e MINI Resolute. Divertirsi è d’obbligo.

LEVEL 3: Electric MINI’s (SIM)\City

Arrivati al terzo livello sarà possibile fare una sosta nella città del futuro designed by MINI. Un’area recharge per i grandi con animazioni per i più piccini alla scoperta di MINI ELECTRIC, imparando e giocando con la sostenibilità, rilassandosi al ritmo del futuro insieme. Questo è il posto giusto per ricevere il bonus relax.

LEVEL 4: Food empire and stage mania

Al quarto e ultimo livello sarà possibile refrigerarsi con i food track e godersi il palinsesto del palco, cuore pulsante dell’evento, tra live band, quiz, premiazioni e dj set di Meet Music, un format che MINI supporta da ormai 4 anni, curato da Luca Guerrieri, che coniuga la professionalità di artisti della filiera della scena musicale con tanti giovani talenti. MINI è pronta ancora una volta a coinvolgere ed abbracciare tutti i suoi fan, diffondendo tutto il suo BIG LOVE.

Nel rispetto delle norme attualmente vigenti, l’accesso all’evento sarà aperto al pubblico e totalmente gratuito. Al fine di monitorare gli afflussi, per partecipare sarà necessario registrarsi.

Come. A partire dall’11 luglio, sul sito dedicato mini.it/biglovedaysci sarà la possibilità di compilare una form, a cui seguirà un’email di conferma valida come biglietto di ingresso. Registrarsi sul nostro sito sarà l’unico modo per partecipare all’evento. Il ticket di ingresso darà accesso a tutte le attività e ai momenti di intrattenimento previsti per l’evento.