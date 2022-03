Christina Aguilera al fianco di Waze a sostegno dell’empowerment femminile

Da sempre in campo contro discriminazioni e pregiudizi di genere, Christina Aguilera collabora con l’app di navigazione: ecco il progetto.

L’impegno di una superstar come Christina Aguilera contro le discriminazioni di genere, i pregiudizi e gli stereotipi è cosa nota. Canzoni e video musicali iconici – tra cui Beautiful, Let There Be Love e Can’t Hold Us Down – sono alcuni esempi di quanto l’artista metta le donne e la comunità LGBTQIA+ al centro della scena. Il messaggio è uno: “Siate impavidi nell’infrangere nuovi confini e lungo la via non abbiate paura di andare controcorrente”.

Ora, l’icona musicale scende in campo al fianco di Waze, l’app di navigazione gratuita che celebra le donne in occasione dell’8 marzo. “La collaborazione con Waze mi ha permesso di unire la mia voce a quella di una comunità di persone che stanno lavorando insieme per l’uguaglianza per tutti”, afferma Christina. Gli utenti potranno ascoltare tutti i suoi messaggi di empowerment e amor proprio direttamente dalla sua voce per ispirare la prossima generazione di Fighter e sostenitori.

Grafica da Ufficio Stampa Waze

Le nuove funzionalità con Christina Aguilera

Lanciata il 1° marzo, l’esperienza su Waze permette di farsi guidare in un Fighter’s Journey che celebra la carriera di Christina Aguilera, da Genie in a Bottle agli ultimi successi. Disponibile per un tempo limitato, la voce di navigazione è sia in inglese sia in spagnolo. Inoltre, è possibile scegliere uno dei quattro Mood per comunicare agli altri automobilisti il proprio stato d’animo. Gli alter ego ispirati alla cantantesono dedicati alle sue canzoni più famose: Genie in a Bottle, Dirrty, Candyman e Fuerza.

E tra le icone selezionabili ci sono ora due vetture speciali, ovvero la quattro ruotePinkup Truck e la due ruote Dirrty Bike. Ma non può, ovviamente, mancare la musica. Christina Aguilera ha curato una playlist su Spotify da ascoltare in auto durante il viaggio attraverso il lettore audio Waze Audio Player. La playlist raccoglie brani di donne straordinarie ma anche tracce di artisti emergenti che stanno ispirando oggi la cantante nonché selezioni dalla libreria di successi di Christina Aguilera.

Grafica da Ufficio Stampa Waze

Grafica da Ufficio Stampa Waze