Italia Music Lab prende nuove misure per un’industria musicale più inclusiva

Italia Music Lab si impegna per un'industria musicale che riduca il gender gap e lo fa attraverso nuove misure e partnership.

Italia Music Lab vuole contribuire a costruire un’industria musicale più rappresentativa, più inclusiva, che tenga conto di tutte le diversità nel rispetto di tutte e tutti. La musica è sempre stata un mezzo per esprimersi liberamente e combattere le disuguaglianze. In occasione dell’8 Marzo, la Fondazione Italia Music Lab “dà i numeri” e annuncia una serie di misure per ridurre il gender gap e la discriminazione nella musica italiana. Prime fra tutte, due nuove collaborazioni: una partnership con Equaly, realtà italiana che si occupa di parità di genere all’interno del music business, e la sponsorizzazione a Keychange. Si tratta di un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea che sta trasformando il futuro della musica internazionale.

L’impegno di Italia Music Lab

Dal Marzo 2022 Italia Music Lab ha deciso di dotarsi di un comitato consultivo sui temi della diversità e dell’inclusione. Il comitato aiuterà la Fondazione a perseguire l’obiettivo dell’inclusività in tutte le proprie attività. Il primo membro del comitato è Equaly. Si aggiungeranno presto altre realtà attive contro le discriminazioni che supporteranno e consiglieranno la Fondazione su questi temi.

Nella nuova edizione dei bandi che verranno presto lanciati è stato inserito un contributo per i genitori (musicista o professionista) che abbiano necessità di portare il proprio figlio in tour all’estero. Ma anche nel caso in cui avessero bisogno di assistenza per prendersene cura in Italia o nel paese in cui si svolge il live. A parità di punteggio, le commissioni valuteranno le proposte sulla base di un’adeguata rappresentazione di stili musicali, bilanciamento di genere, età e background culturale. Questo per assicurare la massima diversificazione e inclusione tra i vincitori.

Le partnership con Keychange e Mission Diversity

Dal Marzo 2022 Italia Music Lab è Sponsor Italiano di Keychange. Il supporto economico alla rete contribuirà a sostenere le spese affinché artiste e professioniste internazionali possano continuare a beneficiare del programma di formazione di Keychange.

Infine, Italia Music Lab è partner istituzionale di Mission Diversity. Il progetto promosso da Music innovation Hub, Keychange e da PRS Foundation vuole combattere le discriminazioni di genere e consentire pari opportunità professionali all’interno del settore musicale.

Foto: Shutterstock