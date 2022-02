Gianni Morandi, anche a Sanremo, non rinuncia alle corse mattutine

L'allenamento mattutino di Gianni Morandi prosegue anche a Sanremo, in pieno Festival. Nel video anche l'incontro con Emma.

Anche a Sanremo, Gianni Morandi non può rinunciare ai suoi allenamenti. E così, il cantautore – oltre alle prove e agli impegni del Festival – riesce a ritagliarsi uno spazio per le sue (ormai celebri) corsette mattutine.

Nel video vediamo infatti le immagini dell’allenamento mattutino di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Apri Tutte Le Porte scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T . Da ottimo sportivo, anche a Sanremo Gianni non rinuncia all’esercizio fisico per tenersi in forma. Nel tragitto, è stato immortalato anche il simpatico incontro con Emma Marrone, anche lei in gara a Sanremo.

Dal 31 gennaio, ricordiamo che è disponibile in una speciale edizione in vinile 45 giri, il pre-order di Apri tutte le porte (Sony-Epic), brano scritto da Jovanotti e prodotto dal grande musicista e producer tedesco Mousse T, in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre al nuovo brano sarà disponibile sul lato B anche L’Allegria, straordinario successo della scorsa estate, interpretata da Gianni Morandi. Il brano è scritto e prodotto da Lorenzo Jovanotti insieme al gigante della discografia mondiale Rick Rubin.

È proprio L’Allegria, del resto, a fare da colonna sonora alle corse mattutine di Gianni.