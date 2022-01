Selena Gomez e l’ultimo tatuaggio: ecco che cosa significa

La cantante e attrice americana ha svelato il significato del suo nuovo tatuaggio che rappresenta una rosa.

Il nuovo tatuaggio di Selena Gomez non è certo passato inosservato. L’ultimo tattoo che la cantante e attrice americana si è, infatti, regalata, fa bella mostra di sé nella parte alta della schiena. Si tratta di una grande rosa colorata, al centro del collo, i cui margini inferiori sembrano colare lungo la spina dorsale.

A firmare il disegno è il tatuatore Keith Scott “Bang Bang” McCurdy che ha due studi a New York e che si racconta anche su Instagram. Ed è proprio sul profilo @bangbangnyc che l’artista ha pubblicato l’immagine del tatuaggio della ventinovenne popstar. “Acquerello su Selena Gomez – scrive – Grazie di essere sempre meravigliosa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bang Bang Tattoo (@bangbangnyc)

Ma che cosa significa quella grande rosa rosa? “Ho sempre desiderato una rosa e ora ne ho una”, dichiara la Gomez come riporta BuzzFeed. Per capirne di più, poi, Selena ha raccontato qualche dettaglio in più sul fiore in occasione dello show ‘Live with Kelly e Ryan’. Scopriamo, così, che il tattoo ha a che fare con il nomignolo che la sua amica Cara Delevingne le ha dato.

“Mi chiama Rosebudm, quindi è un soprannome – ha spiegato – ho sempre desiderato una rosa e ora ne ho una, e la adoro”.

La stessa Cara, poi, ha un tatuaggio colorato molto simile, dello stesso McCurdy che suggella l’amicizia con Selena. Del resto la Gomez ama portare sulla pelle tatuaggi che rappresentano i suoi rapporti con “persone che hanno lasciato un segno significativo nella mia vita”.

Foto Kikapress