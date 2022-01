‘Marry Me – Sposami’, Jennifer Lopez e Maluma raccontano il film in 60 secondi

Jennifer Lopez e Maluma (al suo debutto cinematografico) raccontano il film 'Marry Me - Sposami' in 60 secondi.

Jennifer Lopez e Maluma ci raccontano il film Marry Me – Sposami, al cinema dal 17 febbraio, in 60 secondi. Impreziosito da brani inediti di Jennifer Lopez eseguiti in coppia con Maluma, il film annovera nel cast proprio Jennifer Lopez – che interpreta la parte della superstar Kat Valdez – e Owen Wilson nel ruolo di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica – due estranei che decidono di sposarsi prima e di conoscersi meglio poi.

Un’improbabile storia d’amore che parla di due persone diverse alla ricerca di qualcosa di vero. Una commedia romantica moderna su celebrità, matrimonio e social media.

«Siamo qui per raccontarvi il nostro nuovo film, Marry Me, in soli 60 secondi. – dicono JLo e Maluma nel video – Comincia con due superstar che decidono di sposarsi sul palco di fronte a milioni di spettatori, mentre cantano la loro nuova hit Marry Me. Nel frattempo Charlie Gilbert, un insegnante di matematica e papà single, viene trascinato al concerto dalla sua migliore amica, Parker».

Kat Valdez (Lopez) fa infatti parte della power couple più sexy al mondo assieme alla nuova stella della musica Bastian (interpretato da Maluma, al suo debutto cinematografico). Mentre la hit eseguita da Kat e Bastian, intitolata Marry Me, sale inesorabile in vetta alle classifiche, i due stanno per unirsi in matrimonio dinnanzi ad una folla di fan, in una cerimonia che verrà trasmessa contemporaneamente su più piattaforme.

Marry Me – Sposami, tradimenti e inattese sintonie

Docente di matematica al liceo, il divorziato Charlie Gilbert (Owen Wilson) viene trascinato al concerto dei due cantanti da sua figlia Lou (Chloe Coleman, già nel cast della serie HBO Big Little Lies – Piccole grandi bugie) e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Quando Kat, a pochi secondi dall’inizio della cerimonia, scopre che Bastian l’ha tradita con la sua assistente, la sua vita prende una piega imprevista. Mentre ha un tracollo sul palco, comincia a mettere in discussione amore, verità e fedeltà. Mentre il suo mondo ovattato va lentamente in pezzi, dal palco fissa lo sguardo su uno sconosciuto – un viso tra la folla.

«Giusto un attimo prima di sposarsi il mondo intero scopre il tradimento di Bastian. – raccontano ancora i due artisti – Così lei prende una decisione da donna saggia. Sceglie un fan tra la folla e lo sposa al posto di Bastian».

«Sorprendentemente – conclude la coppia – più stiamo insieme più realizziamo che potremmo essere perfetti l’uno per l’altra. Ma poi indovinate chi arriva? Bastian! E sembrerebbe che i due siano di nuovo insieme. Ma lo siamo? Sì… no? Per scoprirlo andate a vedere Marry Me al cinema il prossimo mese».