Quali canzoni ascoltavamo dieci anni fa? Ecco le hit dell’estate 2011

L’estate, ieri come oggi, è tempo di tormentoni: ma che cosa ascoltavamo nelle cuffie dieci anni fa? Ce lo svela Spotify.

Se fosse un quiz sarebbe la ghigliottina de L’eredità e la domanda suonerebbe più o meno così: che cosa lega Danza Kuduro, Tranne Te e Mr. Saxobeat. Lo sforzo di memoria deve percorrere a ritroso qualche anno, esattamente dieci, e tornare al 2011. Si tratta, infatti, di alcuni dei titoli che sono maggiormente risuonati nelle nostre orecchie durante l’estate di un decennio fa. Ieri si chiamavano tormentoni, oggi preferiamo definirli hit ma la sostanza non cambia.

A svelare la Top Ten dei brani più streammati è Spotify che sul suo account Instagram ha pubblicato i titoli più amati dagli italiani nell’estate 2011. Sembra una vita fa e, nello stesso tempo, a rileggere quei nomi viene da stupirsi che sia trascorso così tanto… E allora facciamo un salto indietro nel tempo e vediamo se riusciamo a ricordare i ritornelli che abbiamo ascoltato durante le vacanze.

Tra le hit del 2011 c’è Danza Kuduro di Lucenzo feat. Don Omar; targata Time Records raggiunse la certificazione Triplo Platino. E come dimenticare la coppia formata da Jennifer Lopez e Pitbull nel brano On The Floor certificata multiplatino FIMI? E per due tracce da ballare, ecco prorompere l’emozione più struggente con Adele e la sua Someone Like You, anch’essa multiplatino tra i singoli online.

LEGGI ANCHE: IMAGinACTION 2021, tra i primi ospiti Diodato, Mahmood e Fabrizio Moro

E dieci anni fa lo streaming mandava in loop anche le italianissime Tranne te di Fabri Fibra e Tutto l’amore che ho di Jovanotti. Fra le tracce più popolari c’erano, quindi, Shimbalaiê di Maria Gadú, We Found Love di Rihanna feat. Calvin Harris e Mr. Saxobeat di Alexandra Stan (Quadruplo Disco di Platino).

A chiudere la rosa dei tormentoni dell’ormai lontano 2011 spuntano, infine, Paradise dei Coldplay e Party Rock Anthem di LMFAO. Scommettiamo anche alcune di queste tracce sono ancora nelle playlist di oggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spotify Italia (@spotifyitaly)

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST