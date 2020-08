Sfera Ebbasta: Healthy Color apre anche a Roma e arriva Marcelo Burlon

Il trapper Sfera Ebbasta allarga il business legato al fast food salutare: il suo Healthy Color apre anche a Roma e Marcelo Burlon entra in società.

Non solo musica. Sfera Ebbasta continua a raccogliere successi anche con il suo Healthy Color, fast food dalla filosofia colorata e salutare aperto insieme al calciatore di serie A Andrea Petagna. Dopo la riapertura post-Covid, il locale di via della Moscova a Milano accoglie più di una novità e si prepara a non essere più da solo.

Il fast food di Sfera, infatti, sta per sbarcare anche a Roma con una seconda apertura nazionale entro il 2020, a cui seguiranno sedi in tutta Italia e in diverse capitali europee. Un piano d’espansione che trasformerà Healthy Color in una vera e propria catena all’insegna della salute e dell’ecologia.

“È stata raggiunta un’intesa importante che garantisce un futuro di crescita e sviluppo di un progetto che non mancherà di sorprendere il proprio pubblico – spiega l’AD Alessandro Galleni – Healthy Color è un marchio giovane ma ben posizionato. Il lavoro svolto sul brand e sul piano industriale ha attirato sin da subito un notevole interesse da parte di numerosi investitori.”

E alla squadra formata dai soci fondatori, Sfera Ebbasta e Andrea Petagna, si aggiunge ora anche lo stilista Marcelo Burlon che ha acquisito il 33% delle quote societarie. “Marcelo Burlon ha una creatività innata – dichiara il cantante – sono contento che abbia deciso di sposare il progetto di Healthy Color. In un momento delicato come questo Il suo prezioso contributo darà un tocco di sana positività e di colore in più alla solida filosofia di Healthy.”

Gli fa eco Petagna: “Con l’ingresso di Marcelo, continuiamo a lavorare in maniera ancora più ampia e condivisa sulla trasmissione di un messaggio di vita Healthy e di nutrizione corretta.”

Foto da Ufficio Stampa Christian Moioli