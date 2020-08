Fresh Mula racconta ‘Jiggy’: «La mia musica è uno state of mind»

Fresh Mula ci racconta il nuovo singolo 'Jiggy' (Elektra Records/Warner Music) e perché Will Smith sia per lui un importante riferimento.

Si intitola Jiggy il nuovo singolo di Fresh Mula, giovanissimo artista del roster MK3 (e sotto etichetta Elektra Records/ Warner Music Italy). Un brano che già nel titolo strizza l’occhio a Gettin’ Jiggy wit it di Will Smith, di cui riprende anche le sonorità, reinterpretandola però in chiave moderna.

«Jiggy è un brano che serve per comunicare la cultura anni ’90 hip hop – ci racconta Fresh Mula – che trova la sua massima espressione nel giovane Will Smith. Il brano è nato con l’obiettivo di far divertire e far ballare tutti, a qualsiasi età, su questo tipo di sonorità».

Scoperto da Angelo Calculli di Mk3, Fresh Mula è anche portavoce del movimento Coolkidz che rappresenta ideologie basate sull’immedesimazione stilistica in un mondo colorato, caratterizzato dalla semplicità e dal fine di esprimere il rispetto e la solidarietà.

«Il movimento – spiega Fresh Mula – nasce per trasmettere con la musica i miei principi, il mio lifestyle e i miei ideali. Direi che è uno state of mind».

«Il mio percorso musicale probabilmente va controtendenza rispetto al mercato musicale attuale – ci dice ancora Fresh Mula – ma sono anche convinto che per quello che voglio fare, ossia raccontare quello che vivo e vedo quotidianamente con i miei occhi, sia anche la chiave per fare musica di qualità».

E su Will Smith – citato anche nel verso di Jiggy Con i men? In black – Fresh Mula sottolinea che per lui l’attore e cantante «è un riferimento da sempre e per sempre, è un’icona mondiale. Con Jiggy volevamo trasmettere le vibe di quel periodo musicale e immaginario stilistico».